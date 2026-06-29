Lucrări realizate de Picasso, în premieră la Iaşi

La Palatul Culturii din Iași, în Sala „Tezaur” a Muzeului de Artă, va fi deschisă, în perioada 3-12 iulie 2026, expoziţia „Picasso la Palat!”, al cărei vernisaj va avea loc în 3 iulie. Vizitatorii vor avea ocazia să admire, în premieră la Iași, ceramică pictată și glazurată, precum și cromolitografii realizate de Pablo Picasso, reflectând teme reprezentative pentru vastul său univers artistic, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul palatulculturii.ro.

„Invităm publicul să descopere o selecție dedicată exclusiv creației unuia dintre cei mai influenți și inovatori artiști ai secolului al XX-lea, Pablo Picasso. Evenimentul aduce în centrul atenției câteva piese ceramice în serii limitate, realizate în prestigiosul atelier Madoura Plein Feu din Vallauris, Franța, unde Pablo Picasso a creat aproape 4.000 de astfel de piese, între anii 1947 și 1971”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii - Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Considerat una dintre cele mai strălucite perso­nalități artistice ale secolului XX, Pablo Picasso (1881, Málaga, Spania - 1973, Mougins, Franța) a creat de-a lungul vieții peste 20.000 de opere, de la pictură și sculptură, la ceramică, desen și scenografie.