O mare voce a timpului nostru, soprana Mariana Nicolesco, ne-a părăsit

17 octombrie 2022

Comunicat de presă

Academia Română anunță cu mare tristețe trecerea fulgerătoare la cele veșnice a unei mari voci a timpului nostru, soprana Mariana Nicolesco, membră de onoare a Academiei Române.

Vestea cutremurătoare a trecerii în eternitate a marii artiste a umplut de durere inimile tuturor. Scena lirică din ţară, din Europa, din întreaga lume, este în doliu.

Personalitate unică prin prezenţă, prin voce, prin măiestrie desăvârşită în arta cântului, Mariana Nicolesco a cucerit planeta întreagă: Regina della Scala, Regina del Belcanto, Diva Divină, Il Grande Soprano Rumeno, The Great Romanian Soprano, La Gran Diva Rumana.

Reîntoarsă în Patrie, a cucerit pentru totdeauna iubirea şi admiraţia infinită a publicului, de la prima sa glorioasă apariţie într-un Concert memorabil, la Ateneul Român, în 1991.

Inima ei de Aur, cum s-a spus, a dăruit-o de atunci, cu toată energia şi competenţa, tinerelor generaţii de artişti lirici aspirând spre altitudinile artei, făcând să vină la Cursurile sale de Măiestrie Artistică, la Festivalul şi Concursul Internaţionl de Canto Hariclea Darclée – pe care le-a creat spre a onora memoria legendarei sale predecesoare – trei mii de tinere speranţe ale artei lirice, provenind din cincizeci de ţări de pe toate cele cinci continente. Pentru această ctitorie fără egal în lume, după ce primise Medalia de Aur UNESCO pentru Merite Artistice, i-au fost conferite titlurile de Artist UNESCO pentru Pace şi cel de Ambasador Onorific UNESCO, obţinând Înaltul Patronaj al acestei prestigioase instituţii pentru Evenimentele Darclée.

Celebrând în luna iulie 2022 – la Brăila, oraşul în care s-a născut Hariclea Darclée şi în care a debutat la 1881 – un sfert de veac de triumfuri ale manifestării iniţiate în 1995, întrerupte de pandemie, presa a relatat cuvintele tinerilor artişti care declarau în unanimitate: În sfârşit am revenit la viaţă! Cinci emisiuni de câte o oră fiecare sunt dedicate de Televiziunea Română, în această toamnă, Cursurilor Master Class oferite în vară de marea soprană.

Mariana Nicolesco a surprins planeta întreagă când, studentă încă la Conservatorul Santa Cecilia de la Roma, câştiga la Milano Concursul Internaţional de Canto Voci Rossiniane, strălucind apoi la Veneţia în capodopera belliniană Beatrice di Tenda şi la Florenţa în La Traviata de Verdi, despre care s-a scris: „Timbrul pur, tehnica de canto perfectă, stăpânirea coloraturii, dar – şi mai mult – a pianissimului, articularea sculptată a cuvântului italian, transfigurarea lirică, toate acestea aşază cu demnitate Traviata Marianei alături de cele interpretate de Claudia Muzio, Renata Tebaldi, Maria Callas“.

A strălucit pe scenele lumii în marele repertoriu liric şi i-a fost dat să fie desemnată de Teatrul alla Scala să întâmpine pe Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul II la cea dintâi vizită a unui Suveran Pontif la Milano, iar acesta a invitat-o să cânte la Primul Concert de Crăciun în Vatican, de unde un miliard de oameni aveau să asculte cu emoţie, transmise în direct de televiziunea italiană prin Mondovision, colindele româneşti Trei crai de la Răsărit, O ce veste minunată şi Sus la Poarta Raiului. Tot Marianei Nicolesco i-a revenit onoarea de a interpreta în premieră mondială cantata Seven Gates of Jerusalem de Krzysztof Penderecki la celebrarea a trei mii de ani ai Oraşului Sfânt. Capodoperă pe care a oferit-o şi publicului nostru, la Ateneul Român din Bucureşti, sub bagheta compozitorului.

Prietenii şi admiratorii acestei mari glorii a ţării şi a artei în general îi pot aduce omagiu miercuri, 19 octombrie 2022, la Ateneul Român, unde va fi depusă între orele 9 şi 14. După ceremonia solemnă, Mariana Nicolesco – distinsă cu ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce – va fi întâmpinată cu onorurile cuvenite la Cimitirul Militar Ghencea, unde va avea loc slujba religioasă şi depunerea la locul de veci.

