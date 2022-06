Peisaje în gravura europeană de secol XIX, la Palatul Suțu

Data: 14 Iun, 2022

Muzeul Municipiului Bucu­rești (MMB) a deschis, la Palatul Suțu, expoziția „Țările Române. Peisaje în gravura europeană de secol XIX”, care redă, pe scurt, felul în care Țările Române au reprezentat un punct de interes pentru europenii care au călătorit către Orient. Ca urmare a acestor incursiuni, în publicațiile călătorilor străini au fost ilustrate și descrise peisaje superbe, ce pot fi admirate, acum, în cadrul acestei expoziții.

Mai exact, expoziția înfățișează peisaje din spațiul românesc surprinse de câțiva artiști care au însoțit călători străini din Principate. Ei au încercat astfel să ilustreze peisagistica românească în viziunea europenilor, folosind piese din Colecția de Tipărituri și Imprimate a MMB. Printre punctele de atracție se regăsesc orașele Sibiu, Sebeș, Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Oradea, Deva, București, monumente naturale unice, cum ar fi Detunata Goală, Paul Bran, Pasul Roșu, Cheile Turzii și peisajele de pe malurile Dunării, Cazanele Dunării și Porțile de Fier.

Curatorul expoziției, muzeograful Nicoleta Bădilă, afirmă că „prin această expoziție este adus în prim plan un patrimoniu mai puțin expus de-a lungul anilor, iar ceea ce unește cele 55 de gravuri este tematica, şi anume peisajul românesc în viziunea europeană. Călătorii și exploratorii europeni au fost însoțiți de artiști care au imortalizat locurile pe care le-au vizitat, cu specificul și oamenii lor. Desenele sunt apoi transpuse în gravură, o tehnică ce permite multiplicarea produsului artistic și folosită pentru a ilustra albumele de călătorie. Cel mai vechi album din care au fost extrase aceste ilustrate este #Views in the Ottoman dominions: in Europe, in Asia, and some of the Mediterranean islands from the original drawings taken for Sir Robert Ainslie by Luigi Mayer, F.A.S., with descriptions historical and illustrative», publicat la Londra, în 1810, de către Robert Bowyer”.

Expoziția este deschisă până în data de 4 septembrie 2022, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00. (A. D.)