Târgul de Sfânta Maria la Muzeul Satului

Data: 07 Sep, 2021

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează în perioada 4-8 septembrie Târgul de Sfânta Maria cu scopul de a reda atmosfera târgurilor de altădată din satul românesc, în preajma sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, denumită popular și „Sântă Maria Mică”. Meșterii populari, colecționarii și artiștii plastici și-au dat întâlnire în lumea satului, oferind publicului podoabe pline de tradiție și poveste.

Pe parcursul a cinci zile, gospodăriile de la Muzeul Satului sunt gazdă pentru meșterii din toate zonele țării, care au venit cu obiecte de ceramică, lemn, lut, țesă­turi tradiționale, icoane pe sticlă sau pe piatră și păpuși îmbrăcate în port popular. De la un târg tra­dițional nu puteau lipsi, desigur, iile și opincile. Pe toți meșterii îi unește dragostea pentru tradiția strămoșească și pentru obiceiurile cu care au crescut.

Maria și Daniel Stanciu duc mai departe frumusețea iei și se bucură că au reușit să valorifice munca de o viață a bunicilor și mamelor lor: „Noi, ca tânără familie, ne-am dorit să reînviem minunata tradiţie din Valea Prahovei a ţesutului exclusiv manual al iilor brodate cu mătase sau cu mouline pe pânză topită. Acest meşteşug s-a pierdut aproape complet după anii 1990. Am fost miraţi să vedem că, în satele şi cătunele risipite pe Valea Prahovei, femeile ştergeau cahlele sobelor cu bucăţi din iile de odinioară. Atunci ne-am hotărât să luăm la pas cătun cu cătun, casă cu casă, şi am adunat modele vechi care nu se mai lucrează de zeci şi zeci de ani. După ce am adunat bucăţi vechi de ii superbe din cuferele gospodinelor, am început noi în casă, cu mama, soacra, mătuşa, cumnata, să le lucrăm de mână, păstrând întocmai frumuseţea şi nobleţea fiecărui model. Apoi, s-a dus vestea printre femeile din sate şi ne-au cerut să lucreze pentru noi modele cu broderii de la bunele şi străbunele lor”.

Noutatea ediției din acest an a târgului o reprezintă prezența producătorilor înscriși în schema de calitate recunoscută la nivel european „Produs Montan”, acordată de Agen­ția Națională a Zonei Montane, organ de specialitate al admi­nis­trației publice centrale în sub­ordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Aceștia au venit cu zacuscă, dulceață, miere, dar și fructe și legume.

Târgul de Sfânta Maria a adus zile pline de tradiție, bucurie, joacă pentru toate vârstele, unde vizitatorii au pătruns în lumea plină de tâlc a satului românesc. (A. D.)