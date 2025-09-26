Anul universitar începe cu proteste

Data: 26 Septembrie 2025

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a făcut un apel la întreaga comunitate de studenţi să participle la protestul de luni, 29 septembrie, începând cu ora 16:00, din Piaţa Victoriei. Manifestaţia este organizată „ca reacţie la actele normative care reglementează unele măsuri fiscal-bugetare ale căror prevederi afectează negativ calitatea actului educaţional şi restrâng accesul la învăţământ”.

ANOSR transmite că „a criticat ferm încă de la început atitudinea guvernanţilor de a adopta măsurile de austeritate fără consultarea actorilor interesaţi, precum studenţii, cadrele didactice şi elevii”, dar şi „ignoranţa faţă de toate acţiunile care au arătat impactul infim asupra deficitului bugetar a tăierilor facilităţilor de transport şi a fondului de burse”.

Potrivit organizaţiei, aceste două măsuri produc efecte sociale negative, în special pentru studenţii aflaţi în situaţii vulnerabile, care ar putea să abandoneze sistemul de învăţământ superior deoarece nu au bani să se întreţină. „Nu ne vom opri din a ne spune public nemulţumirile şi aşteptăm toată comunitatea studenţească să iasă cu noi în stradă în 29 septembrie 2025 pentru a face acelaşi lucru. Ne-am săturat să nu fim consultaţi, să nu conteze ceea ce credem şi spunem şi să ne lovim de ignoranţă şi aroganţă”, a mai transmis ANOSR.

Pe de altă parte, ministrul educației și cercetării, Daniel David, a anunţat că a avut o dezbatere (online) cu studenții din cadrul Uniunii Studenţilor din România, iar discuțiile s-au focalizat „asupra impactului măsurilor fiscal-bugetare asupra studenților, dar și a educației-cercetării în general”, potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Ministrul David a punctat că bursele studențești reprezintă o prioritate, pe termen scurt fiind explorată opțiunea de a atrage fonduri europene în acest scop. Acesta a mai precizat că așteaptă „propuneri concrete de îmbunătățire a legislației subsecvente celei fiscal-bugetare, care depinde de decizii la nivel de minister”. (O.N.)