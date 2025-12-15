Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Vacanţă de iarnă pentru preşcolari  şi elevi 

Vacanţă de iarnă pentru preşcolari  şi elevi 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 19 Decembrie 2025

Preşcolarii şi elevii din în­vă­ță­mântul preuniversitar intră, din 20 decembrie, în vacanța de iarnă, care se va întinde pe o perioadă de aproape trei săptămâni. Vacanţa prilejuită de sărbătoarea Crăciunului şi a celorlalte sărbători de iarnă se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026, iar cel de-al treilea modul de învăţare va debuta joi, 8 ianuarie, potrivit Calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
În structura anului școlar 2025-2026 este prevăzută şi o vacanţă mobilă de schi, a cărei perioadă a fost stabilită astfel de către inspectoratele şcolare judeţene: 9-15 februarie 2026: Bistrița-Năsăud, Cluj, Timiș; 16-22 februarie 2026: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași; respectiv 23 februarie - 1 martie 2026: Satu Mare, Maramureș, Suceava, Boto­șani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța, Giurgiu. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   vacanta
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Centre de testare a aptitudinilor elevilor Educaţie
    Centre de testare a aptitudinilor elevilor

    În Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest se vor înfiinţa centre de testare a abilităţilor elevilor în vederea orientării educaţionale. La aceste centre a făcut referire şi premierul Ilie Bolojan într-o emisiune tel

    19 Dec, 2025
  • Burse sociale din fonduri europene Educaţie
    Burse sociale din fonduri europene

    Ministerul Educației și Cercetării a anunţat aprobarea, de către Comisia Europeană, a finanțării suplimentare solicitate în cuantum de 60 de milioane de euro prin Programul Educație și Ocupare (PEO). Suma va

    19 Dec, 2025
  • Nobleţea sărăciei în Hristos Educaţie
    Nobleţea sărăciei în Hristos

    „Şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle...” (Luca 2, 7). Bunicul se opreşte, căutând a vedea pe cineva în zare. Îmi îndrept privirea de la cartea lui din

    15 Dec, 2025
TOP 6 Educaţie