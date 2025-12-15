În Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest se vor înfiinţa centre de testare a abilităţilor elevilor în vederea orientării educaţionale. La aceste centre a făcut referire şi premierul Ilie Bolojan într-o emisiune tel
Vacanţă de iarnă pentru preşcolari şi elevi
Preşcolarii şi elevii din învățământul preuniversitar intră, din 20 decembrie, în vacanța de iarnă, care se va întinde pe o perioadă de aproape trei săptămâni. Vacanţa prilejuită de sărbătoarea Crăciunului şi a celorlalte sărbători de iarnă se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026, iar cel de-al treilea modul de învăţare va debuta joi, 8 ianuarie, potrivit Calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
În structura anului școlar 2025-2026 este prevăzută şi o vacanţă mobilă de schi, a cărei perioadă a fost stabilită astfel de către inspectoratele şcolare judeţene: 9-15 februarie 2026: Bistrița-Năsăud, Cluj, Timiș; 16-22 februarie 2026: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași; respectiv 23 februarie - 1 martie 2026: Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța, Giurgiu. (O.N.)