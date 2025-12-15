Centre de testare a aptitudinilor elevilor

Data: 19 Decembrie 2025

În Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest se vor înfiinţa centre de testare a abilităţilor elevilor în vederea orientării educaţionale. La aceste centre a făcut referire şi premierul Ilie Bolojan într-o emisiune televizată, când a subliniat că ţări vestice precum Austria testează toţi elevii de clasa a VIII-a şi, ulterior, recomandă părinţilor filierele educaţionale care se potrivesc copiilor. Cererile de finanţare pot fi depuse până la 31 decembrie 2025 de către primării, inspectorate şcolare judeţene sau centre judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.

Sistemul de învăţământ este decuplat de la realitatea noastră economică, reclamă premierul Ilie Bolojan, care arată cu degetul în special către universităţi care „au fost preocupate în ultimii ani mai mult pe cantitate şi mai puţin pe calitate”.

„Avem o decuplare totală a sistemului de învăţământ de ceea ce înseamnă realitatea noastră economică. De multe ori, universităţile noastre, profilele acestora, specializările, ţin cont de profesorii care sunt acolo, ţin cont de ceea ce sună bine pentru noile generaţii şi mult mai puţin de ce se întâmplă cu absolvenţii universităţilor când intră în realitatea din viaţă, în realitatea economică. (…) Că ne place, că nu ne place, a fost o involuţie în aceşti ani. Pentru că universităţile, de exemplu, au mers pe ideea să avem un număr cât mai mare de studenţi, pentru că banii pe care îi primim de la bugetul de stat nu ţin cont de calitatea pregătirii, ci de numărul studenţilor. Şi atunci s-a mers pe cantitate, nu pe calitate”, a spus premierul Ilie Bolojan într-o emisiune televizată, potrivit news.ro.

De asemenea, demnitarul a precizat că sunt necesare „politici publice atât pentru preuniversitar, cât şi pentru universitar” astfel încât resursele financiare ale statului să fie direcţionate „către zone care au adresabilitate”, iar elevii să urmeze un parcurs profesional care să fie în concordanţă cu abilităţile lor. În acest sens a dat exemplul Austriei, unde toţii elevii de clasa a VIII-a trec printr-un test de aptitudini vocaţionale derulat în mod organizat într-un centru de testare.

„Gândiţi-vă că dacă n-ai ureche muzicală, chiar dacă părintele ar vrea să insiste să te trimită la Conservator, ţi se spune, în mod evident, nu insista pe tema asta. Dacă nu ai o vedere în spaţiu, înseamnă că nu e bine să te duci macaragiu, să iei un palet, să-l pui la etajul 10 al unui bloc, pentru că vei lovi paletul respectiv. Dacă n-ai o anumită manualitate, dacă nu ai anumite abilităţi, nu te duci chirurg. Şi am întrebat, recomandările sunt obligatorii? Nu. Se respectă. La început nu s-au respectat, dar după 10-15 ani, oamenii au văzut că acele recomandări îi ajutau pe copii să aleagă domeniul în care aptitudinele cu care erau înzestraţi dădeau rezultate maxime şi este un element de a face o anumită direcţionare pe zona de viitor a unui copil”, a menţionat premierul, potrivit aceleiaşi surse.

Unitățile administrativ-teritoriale (UAT), centrele județene de resurse și asistență educațională şi inspectoratele şcolare judeţene pot depune până la data de 31 decembrie 2025 cererile de finanțare pentru înființarea centrelor de testare pentru orientarea educațională a elevilor.

Alocarea financiară a apelului de proiecte (FEDR + BS) este de 5.294.118,00 euro, din care 2.647.059,00 euro FEDR și 2.647.059,00 euro cofinanțare națio­nală. Cofinanțarea minimă eligibilă a solicitantului este de 2%, valoarea eligibilă nerambursabilă minimă este de 198.000,00 euro, în timp ce valoarea eligibilă nerambursabilă maximă este: 980.000,00 euro. Potrivit Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, banii vor putea fi folosiţi pentru reabilitarea/modernizarea unor construcţii, achiziţia de echipamente, utilaje şi software necesare în activitatea de testare pentru orientarea educațională a elevilor. (O.N.)