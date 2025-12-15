Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
170 de ani de tradiţie, cunoaştere şi vocaţie

Data: 19 Decembrie 2025

Colegiul Naţional Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi a sărbătorit în această săptămână 170 de ani de existenţă a celei mai vechi şcoli de învăţători din Principatele Române. Evenimentul aniversar s-a desfăşurat în Sala Mare a Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” şi a reunit profesori, elevi, absolvenţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi naţionale. 

„Este cea mai veche școală de învățători și este în mod firesc nevoie să obișnuim elevii, noii învă­țători cu modul acesta de a-și respecta rangul, poziția și blazonul. Și blazonul înseamnă tradiție, cunoaștere și vocație”, a transmis prof. dr. Lăcrămioara Iordăchescu, directorul CN Pedagogic „Vasile Lupu”. Colegiul ieşean a primit Placheta și Diploma Aniversară „Spiru Haret”, oferite de Ministerul Edu­cației și Cercetării „pentru activitatea educativă desfășurată și performanțele profesionale în cei 170 de ani de existență” și conferite, în numele ministrului, de consilierul onorific al acestuia, profesorul Mircea Bertea. Printre absolvenţii normalişti care au onorat evenimentul aniversar s-a numărat şi celebra soprană Elena Moşuc, care a susţinut şi un recital emoţionant. Tot în contextul sărbătoririi a 170 de ani de la prima atestare documentară a Colegiului Națio­nal Pedagogic „Vasile Lupu“ din Iași s-a desfăşurat şi Simpozionul Interna­țional „De la vocație la inovație. Profesorul și educația în secolul XXI”. 

Istoria Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu’’, cunoscut și sub numele de Școala Normală „Vasile Lupu” din Iași, Institutul Vasilian sau Liceul Pedagogic „Vasile Lupu”, a început odată cu înfiinţarea, la 15 decembrie 1855, a Școlii Preparandale, ce a funcţionat timp de 30 de ani în clădirile Mănăstirii „Trei Ierarhi”.

Istoria recentă a acestei instituţii de învăţământ preuniversitar evidenţiază o bună conlucrare între Biserică şi Şcoală, între anii 1995-2001, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, la Şcoala Normală „V. Lupu” funcţionând Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare”. Corpul profesoral al celor două entităţi şcolare a fost unul comun, ­„colaborând în spiritul frumoasei tradiţii a Şcolii Normale”, după cum se precizează pe site-ul instituţiei de învăţământ. (O.N.)

