Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Burse sociale din fonduri europene

Burse sociale din fonduri europene

Educaţie
Data: 19 Decembrie 2025

Ministerul Educației și Cercetării a anunţat aprobarea, de către Comisia Europeană, a finanțării suplimentare solicitate în cuantum de 60 de milioane de euro prin Programul Educație și Ocupare (PEO). Suma va asigura plata burselor sociale în anul 2026 pentru aproximativ 40.000 de studenți proveniți din medii vulnerabile. „În acest mod, fondul de burse în noul an va fi nominal și în practică apropiat de anii 2024 și 2025 (după redimensionare) și cu aproximativ 35% mai mare decât în anul 2023, având acces la acesta atât studenții la buget, cât și studenții la taxă”, a transmis ministerul. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Educaţiei şi Cercetării  -   burse
