Cursuri suspendate din cauza vremii

În ultimii ani, voci realiste din spațiul Bisericii au anticipat anumite schimbări și direcții în educație, unele crize în viața de familie, ­toate într-o căutare de răspunsuri la întrebarea: Care este drumul cel bun sau ce ar trebui să facem pentru a descoperi măsura ­cea adevărată în fața atâtor provocări? Unora li se păreau judecăți ­hazardate, dar timpul - vai! - a arătat că nu s-au înșelat. S-a ajuns astăzi ca schimbările să nu se producă repede, ci foarte repede. Aproape că nu mai e vreme de reflecție, de puțină așezare, ­pentru că valuri noi, nebănuite, izbesc cu putere. S-a creat o întreagă ­literatură de parenting, ba chiar a apărut și o alta antiparenting.