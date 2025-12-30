Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cursuri suspendate din cauza vremii

Cursuri suspendate din cauza vremii

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 09 Ianuarie 2026

Elevii de la unităţi de învăţământ din 15 judeţe au învăţat ieri online sau şi-au continuat vacanţa ca urmare a deciziei de suspendare a activităţilor şcolare din cauza condiţiilor meteorologice. Ieri-dimineaţă, căderile de zăpadă şi ploaia îngheţată au făcut imposibilă deplasarea elevilor şi profesorilor către şcolile din anumite localităţi, astfel că lista cu unită­ţile de învăţământ care au avut ­cursurile suspendate a crescut considerabil. De asemenea, potrivit Agerpres, în județul Prahova, Grădinița cu program prelungit nr. 35 Ploiești va avea cursuri online în perioada 8-16 ianuarie din cauza lucrărilor de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor. Meteorologii au anunţat pentru zilele următoare o răcire accentuată a vremii. (O.N.)

