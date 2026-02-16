Facultatea va fi mai scumpă

Data: 20 Feb 2026

Mai multe universităţi din ţară au anunţat creşteri semnificative de taxe, începând cu următorul an universitar, între care se numără şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Conducerea universităţii ieşene a motivat că, „raportat la nivelul taxelor aflate în plată în acest moment”, creşterile de taxe reprezintă o indexare, fiind „sub inflaţia acumulată în ultimii ani”.

În comparaţie cu anii trecuţi, creşterea va fi semnificativă pentru unele facultăţi, cum este cazul celei de Drept, unde taxa se va majora de la 3.200 la 6.000 de lei pe an. Potrivit Agerpres, sunt însă şi facultăţi, precum Litere, Educaţie Fizică şi Sport şi Geografie, unde taxele pentru programele în limbi străine rămân la acelaşi nivel.

La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi taxele vor creşte pentru studenţii de la facultăţile de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, iar la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca acestea au fost stabilite la 6.500 de lei pentru toate facultăţile, în două etape, şi se vor aplica studenţilor care intră în toamnă la UBB.

Taxe mai mari vor fi și pentru studenții din București: la Academia de Studii Economice din Capitală au fost anunţate creşteri între 1.000 şi 3.000 de lei, după cum informează TVR. La Facultatea de Cibernetică şi Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine taxele vor ajunge la 10.000 de lei pe an.

Decizia de majorare a taxelor de şcolarizare a atras imediat nemulţumirile studenţilor. Organizaţia Studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai” (OSUBB) a anunţat deja că va organiza proteste, începând cu 25 februarie. „Pentru mii de tineri, această diferenţă reprezintă o povară financiară reală, care poate face diferenţa dintre continuarea studiilor şi abandonul universitar”, atrag atenţia reprezentanţii studenţilor. (O.N.)