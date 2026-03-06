Elevii care au obţinut pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), precum şi cei care au obținut premiile
Educaţia are un nou ministru
Mihai Dimian, rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, a fost învestit în funcţia de ministru al educaţiei şi cercetării. El a fost, în perioada 2006-2016, profesor asistent/ profesor asociat - conducător de doctorat la Universitatea Howard, Washington DC, SUA. înainte de a fi învestit, a declarat că „politizarea educaţiei a depăşit limitele normale în România”, iar această situaţie afectează negativ sistemul educaţional. „Dacă am realizat ceva în această viaţă, am realizat datorită educaţiei. Din acest motiv, respect şi iubesc educaţia! Vă invit şi pe dumneavoastră să faceţi la fel, chiar dacă trecem printr-o perioadă dificilă!”, a spus Dimian, citat de televiunea suceveană Indermedia. (O.N.)