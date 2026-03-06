Admitere la liceu fără Evaluare Naţională

Data: 06 Martie 2026

Elevii care au obţinut pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), precum şi cei care au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de MEC vor fi admişi la liceu fără a mai susţine examenul de Evaluare Naţională. Înscrierea se realizează peste numărul maxim de elevi prevăzut în Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat.

Absolvenţii de clasa a VIII-a, promoţia 2026, se pot înscrie la liceu fără a mai susţine examenul de Evaluare Naţională, singura condiţie fiind aceea de a fi obţinut rezultate remarcabile la competiţiile şcolare naţionale organizate, finanţate sau, în cazul celor internaţionale, recunoscute de MEC. Potrivit metodologiei, este necesar ca elevii să fi fost recompensaţi pe parcursul gimnaziului cu premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare, respectiv premiile I, II sau III (sau medalia de aur, argint sau bronz) la competițiile internaționale.

„Absolvenții clasei a VIII-a pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a reglementat prin prezenta metodologie într-un singur județ, fără susținerea Evaluării Naționale și fără susținerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și, respectiv, fără a li se calcula media de admitere”, se menţionează în metodologia publicată în transparenţă decizională.

Înscrierea în clasa a IX-a a olimpicilor se va face peste numărul maxim de elevi din clasele prevăzute conform Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat. Totodată, „înscrierea se realizează pe baza listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/ specializarea/domeniul de pregătire profesională”.

Dosarul de înscriere la liceu în baza performanţelor obţinute la olimpiade se va depune la inspectoratele judeţene, unde va fi analizat şi ulterior transferat de către candidaţi la unitățile de învățământ la care au fost repartizați. Dosarul va cuprinde cererea în care se specifică filiera, profilul şi liceul dorit, diploma de la olimpiadă, foaia matricolă şi fişa medicală. Procesul de înscriere și repartizare a absolvenților se va realiza până la data de 31 august 2026.

Lista privind corespondența specificului olimpiadei naționale cu filiera/ profilul/ specializarea/ domeniul de pregătire profesională la care se face înscrierea poate fi consultată aici.

Elevii care au obţinut în gimnaziu premiul I la Olimpiada Naţională de Religie pot fi admişi fără examenul de Evaluare Naţională la filierele teoretice şi vocaţionale, profilurile umanist/ teologic, specializările Filologie/ Teologie şi Ştiinţe sociale. La aceleaşi specializări se pot înscrie şi elevii care au obţinut premiul I la Olimpiada interdisciplinară „Cultură şi spiritualitate românească”.

Pentru elevii care vor participa la examenul de Evaluare Naţională, înscrierile se vor face în perioada 8-12 iunie, iar cursurile anului şcolar 2025-2026 se vor încheia în data de 12 iunie. Proba scrisă la Limba şi literatura română este programată pentru data de 22 iunie, iar cea la Matematică în 24 iunie. Elevii minorităţilor naţionale vor susţinte în data de 26 iunie proba scrisă la Limba și literatura maternă. (O.N.)

