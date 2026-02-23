Spiru Haret, omagiat la 175 de ani de la naştere

Data: 27 Feb 2026

În Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române (BAR) a avut loc marţi, 24 februarie, o sesiune omagială dedicată reformatorului învăţământului românesc, Spiru Haret, al cărei amfitrion a fost prof. ing. Nicolae Noica, director general al BAR. Evenimentul a inclus intervenții susținute de reprezen­tanți ai celui mai înalt for de cultură, ai instituțiilor culturale și ai autorităților publice, fiind abordate teme precum reforma educa­țională inițiată de Spiru Haret, rolul școlii în societate și rolul educaţiei în asigurarea securităţii interne a României.

Totodată, Biblioteca Academiei Române a organizat vernisajul expoziției „Spiru Haret şi învăţământul românesc”, care va rămâne deschisă în Sala „Theodor Pallady” până în data de 12 martie. Întreaga activitate a lui Spiru Haret şi frânturi din viaţa sa sunt ilustrate prin manuscrise, material epistolar și fotografii de epocă, ce pot fi vizionate de luni până vineri, între orele 9:00 și 14:00.

Spiru C. Haret s-a născut la mijlocul secolului al XIX-lea, la 15 februarie 1851, într-o familie cu rădăcini armene din Iaşi. După ce a terminat şcoala la Iaşi şi Colegiul „Sfântul Sava” din Bucureşti, şi-a continuat studiile în străinătate, ajungând să primească titlul de doctor în matematică şi fizică la Sorbona. A fost profesor de mecanică raţională la mai multe instituţii de învăţământ superior. „În paralel cu cariera sa academică, Spiru C. Haret a fost promotorul pe tărâm legislativ a unei reforme profunde, cu lungi ecouri, a sistemului educaţional din România. Din timpul ministeriatului său la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice datează creşterea numărului de construcţii dedicate şcolilor, în special a şcolilor primare, secundare şi profesionale”, a transmis, într-un comunicat, Biblioteca Academiei Române.

Spiru C. Haret a fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1879, devenind membru titular în 1892. (O.N.)