Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Spiru Haret, omagiat la 175 de ani de la naştere

Spiru Haret, omagiat la 175 de ani de la naştere

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Educaţie
Data: 27 Feb 2026

În Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române (BAR) a avut loc marţi, 24 februarie, o sesiune omagială dedicată reformatorului învăţământului românesc, Spiru Haret, al cărei amfitrion a fost prof. ing. Nicolae Noica, director general al BAR. Evenimentul a inclus intervenții susținute de reprezen­tanți ai celui mai înalt for de cultură, ai instituțiilor culturale și ai autorităților publice, fiind abordate teme precum reforma educa­țională inițiată de Spiru Haret, rolul școlii în societate și rolul educaţiei în asigurarea securităţii interne a României. 

Totodată, Biblioteca Academiei Române a organizat vernisajul expoziției „Spiru Haret şi învăţământul românesc”, care va rămâne deschisă în Sala „Theodor Pallady” până în data de 12 martie. Întreaga activitate a lui Spiru Haret şi frânturi din viaţa sa sunt ilustrate prin manuscrise, material epistolar și fotografii de epocă, ce pot fi vizionate de luni până vineri, între orele 9:00 și 14:00. 

Spiru C. Haret s-a născut la mijlocul secolului al XIX-lea, la 15 februarie 1851, într-o familie cu rădăcini armene din Iaşi. După ce a terminat şcoala la Iaşi şi Colegiul „Sfântul Sava” din Bucureşti, şi-a continuat studiile în străinătate, ajungând să primească titlul de doctor în matematică şi fizică la Sorbona. A fost profesor de mecanică raţională la mai multe instituţii de învăţământ superior. „În paralel cu cariera sa academică, Spiru C. Haret a fost promotorul pe tărâm legislativ a unei reforme profunde, cu lungi ecouri, a sistemului educaţional din România. Din timpul ministeriatului său la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice datează creşterea numărului de construcţii dedicate şcolilor, în special a şcolilor primare, secundare şi profesionale”, a transmis, într-un comunicat, Biblioteca Academiei Române. 

Spiru C. Haret a fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1879, devenind membru titular în 1892. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   expozitie  -   Biblioteca Academiei Române
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Cresc nemulţumirile în educaţie Educaţie
    Cresc nemulţumirile în educaţie

    Decizia Guvernului de a micşora sporul de doctorat a amplificat nemulţumirile din învăţământul preuniversitar şi universitar. De această dată, federaţiile sindicale solicită preşedintelui Nicuşor Dan să

    27 Feb, 2026
  • Noi programe şcolare pentru liceu Educaţie
    Noi programe şcolare pentru liceu

    Ministerul Educației și Cercetării a publicat în transparență decizională un nou set de 330 de programe școlare pentru învă­țământul liceal, care acoperă 60 de discipline pentru filierele

    27 Feb, 2026
TOP 6 Educaţie