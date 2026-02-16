Data: 20 Feb 2026

Casa Corpului Didactic București, în parteneriat cu Biblioteca Metropolitană București, a lansat ediția a V-a a Concursului Național „Vânătoarea de lectură în biblioteci”.

Competiția se adresează elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal din întreaga țară, alături de cadre didactice și bibliotecari școlari, `într-un demers educațional ce îmbină cartea, creativitatea și competențele digitale”.

La această ediție, participanții, organizați în echipe de 2-4 membri, sunt provocați să interpreteze un mesaj tematic, să identifice în bibliotecă o carte relevantă și să realizeze o fișă de prezentare, precum și un produs digital original.

Elevii se pot înscrie până la data de 28 februarie 2026, prin completarea unui formular online. Informații complete sunt disponibile pe site-ul Casei Corpului Didactic București. (O.N.)