Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Chipuri de femei care au influenţat educaţia şi cultura

Chipuri de femei care au influenţat educaţia şi cultura

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 06 Martie 2026

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) celebrează, pe parcursul lunii martie, „femeia ca simbol al dăruirii și iubirii lucrătoare”. Primul chip evocat a fost al Smarandei Gheorghiu (1857-1944), „doamna educa­ţiei moderne româneşti”. Potrivit ISMB, „maica Smara”, cum era alintată Smaranda Gheorghiu, a fost învățătoare, profesoară, scriitoare şi publicistă. În calitatea de inspector şcolar a susţinut învăţarea prin experienţă directă, introducând excursia școlară ca metodă educativă, şi a pledat pentru importanța muzicii, desenului și mișcării fizice în formarea elevilor. În 1891 devenea prima femeie din România care susținea o con­ferință pe scena Ateneului Român. A fondat revista „Altițe și bibiluri”, unde a susținut reformarea școlii românești și introducerea atelierelor practice, şi a publicat mai multe volume. A lăsat prin testament orașului Târgo­viște biblioteca, masa de lucru, tablourile și obiectele personale. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Inspectoratul Școlar al Municipiului București
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Educaţia are un nou ministru Educaţie
    Educaţia are un nou ministru

    Mihai Dimian, rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, a fost învestit în funcţia de ministru al educaţiei şi cercetării. El a fost, în perioada 2006-2016, profesor asistent/ profesor

    06 Mar, 2026
  • Admitere la liceu fără Evaluare Naţională Educaţie
    Admitere la liceu fără Evaluare Naţională

    Elevii care au obţinut pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), precum şi cei care au obținut premiile

    06 Mar, 2026
  • Când munca devine rugăciune mâinilor Educaţie
    Când munca devine rugăciune mâinilor

    Prin lumina amurgului, boabele arămii par vitralii împodobite cu rouă. O, cât de frumos Cerul își păstrează acolo Taina Cuminecării ca pe-un sfânt grăuncior de mană lăsat în zori, pe pragul casei bunilor

    02 Mar, 2026
TOP 6 Educaţie