Mihai Dimian, rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, a fost învestit în funcţia de ministru al educaţiei şi cercetării. El a fost, în perioada 2006-2016, profesor asistent/ profesor
Chipuri de femei care au influenţat educaţia şi cultura
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) celebrează, pe parcursul lunii martie, „femeia ca simbol al dăruirii și iubirii lucrătoare”. Primul chip evocat a fost al Smarandei Gheorghiu (1857-1944), „doamna educaţiei moderne româneşti”. Potrivit ISMB, „maica Smara”, cum era alintată Smaranda Gheorghiu, a fost învățătoare, profesoară, scriitoare şi publicistă. În calitatea de inspector şcolar a susţinut învăţarea prin experienţă directă, introducând excursia școlară ca metodă educativă, şi a pledat pentru importanța muzicii, desenului și mișcării fizice în formarea elevilor. În 1891 devenea prima femeie din România care susținea o conferință pe scena Ateneului Român. A fondat revista „Altițe și bibiluri”, unde a susținut reformarea școlii românești și introducerea atelierelor practice, şi a publicat mai multe volume. A lăsat prin testament orașului Târgoviște biblioteca, masa de lucru, tablourile și obiectele personale. (O.N.)