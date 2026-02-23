Noi programe şcolare pentru liceu

Data: 27 Feb 2026

Ministerul Educației și Cercetării a publicat în transparență decizională un nou set de 330 de programe școlare pentru învă­țământul liceal, care acoperă 60 de discipline pentru filierele vocaţional-artistică, teologică, tehnologică, precum şi pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale. Documentele fac parte din procesul de reformă curriculară la nivelul ciclului liceal, început anul trecut, completând astfel celelalte 90 de programe şcolare adoptate.

Noile programe şcolare pot fi consultate pe pagina web a Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, iar feedback-ul poate fi transmis și prin folosirea a două formulare distincte, pentru cadrele didactice şi pentru publicul larg. În luna martie va fi propus un nou set de programe școlare, în vederea completării necesarului pentru învățământul liceal. (O.N.)