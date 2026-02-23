Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Noi programe şcolare pentru liceu

Noi programe şcolare pentru liceu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 27 Feb 2026

Ministerul Educației și Cercetării a publicat în transparență decizională un nou set de 330 de programe școlare pentru învă­țământul liceal, care acoperă 60 de discipline pentru filierele vocaţional-artistică, teologică, tehnologică, precum şi pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale. Documentele fac parte din procesul de reformă curriculară la nivelul ciclului liceal, început anul trecut, completând astfel celelalte 90 de programe şcolare adoptate.

Noile programe şcolare pot fi consultate pe pagina web a Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, iar feedback-ul poate fi transmis și prin folosirea a două formulare distincte, pentru cadrele didactice şi pentru publicul larg. În luna martie va fi propus un nou set de programe școlare, în vederea completării necesarului pentru învățământul liceal. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Educaţiei şi Cercetării
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
TOP 6 Educaţie