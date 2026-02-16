Pe tot parcursul anului 2026, se va desfăşura o amplă campanie de conştientizare şi prevenire a consumului de droguri, adresată tinerilor cu vârste cuprinse între 13 şi 19 ani.
Structura anului şcolar 2026-2027
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a avizat forma finală a structurii anului școlar 2026-2027, astfel că elevii vor începe cursurile pe 7 septembrie 2026 și le vor încheia pe 18 iunie 2027.
Săptămâna de vacanță va fi planificată, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 15 februarie - 7 martie 2027, iar programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 - 23 aprilie 2027.
„Școala altfel” și „Săptămâna verde” au fost menţinute, deoarece creează „cadrul pentru desfășurarea unor activități care să îmbine teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi”, a motivat MEC, într-un comunicat, considerând, totodată, că aceste activităţi „pot contribui şi la întărirea parteneriatului școală, părinți și comunitate”. (O.N.)