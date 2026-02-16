Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Structura anului şcolar 2026-2027

Structura anului şcolar 2026-2027

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 20 Feb 2026

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a avizat forma finală a structurii anului școlar 2026-2027, astfel că elevii vor începe cursurile pe 7 septembrie 2026 și le vor încheia pe 18 iunie 2027.

Săptămâna de vacanță va fi planificată, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 15 februarie - 7 martie 2027, iar programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 - 23 aprilie 2027.

„Școala altfel” și „Săptămâna verde” au fost menţinute, deoarece creează „cadrul pentru desfășurarea unor activități care să îmbine teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi”, a motivat MEC, într-un comunicat, considerând, totodată, că aceste activităţi „pot contribui şi la întărirea parteneriatului școală, părinți și comunitate”. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Educaţiei şi Cercetării
