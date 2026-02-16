Campanie de prevenire a consumului de droguri

Data: 20 Feb 2026

Pe tot parcursul anului 2026, se va desfăşura o amplă campanie de conştientizare şi prevenire a consumului de droguri, adresată tinerilor cu vârste cuprinse între 13 şi 19 ani. Iniţiativa, care aparţine Centrului Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” şi Primăriei Municipiului București, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București şi alte instituţii ale statului, va îmbina „informarea corectă cu educaţia prin cultură”.

Campania de conștientizare și prevenire a consumului de droguri „România își salvează viitorul! Copiii sunt viitorul nostru!” beneficiază şi de sprijinul unor actori, cântăreţi, vedete de televiziune şi alte persoane publice, care vor posta pe paginile lor de socializare mesaje motivaţionale. „Pe ecranele din mijloacele de transport în comun, în presă şi pe reţelele de socializare va rula, pe parcursul întregului an, un clip video cu un adolescent pus în faţa unei alegeri: drogurile sau viaţa”, transmite, într-un comunicat, Primăria Municipiului Bucureşti.

De asemenea, la Sala Dalles, proiectul „Dialog în Viitor” va aduce, lunar, în fața elevilor spectacolul de teatru cu tematică antidrog „În ceață”, care va fi urmat de sesiuni interactive de dialog cu specialiști din domeniu (poliţişti, psihologi şi specialişti ai instituuțiilor partenere), în cadrul cărora tinerii pot primi informații validate și pot dialoga fără teama de a fi judecați.

„Participarea elevilor la spectacolele de teatru și la sesiunile de dialog cu specialiști reprezintă o abordare contemporană și eficientă a unui subiect sensibil, dar deosebit de actual, oferindu-le tinerilor repere clare, informații validate și contexte autentice de reflecție. Educația nu înseamnă doar transmitere de cunoștințe, ci și cultivarea unor valori solide, precum și dezvoltarea capacității elevilor de a face alegeri responsabile și sănătoase”, subliniază reprezentanţii Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Autorităţile reamintesc că cei care au nevoie de ajutor în lupta cu drogurile pot apela gratuit numărul 0800870070 şi fac apel la un efort conjugat din partea școlii, familiei și comunităţii pentru a lupta cât mai eficient împotriva acestui flagel care afectează tot mai mulţi copii şi tineri.

Un studiu recent al Agenției Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA), realizat în 37 de state, inclusiv România, creionează un tablou îngrijorător: 6% dintre adolescenți au declarat că au consumat cel puțin o dată o substanță ilicită, cel mai frecvent canabis. De altfel, 14% dintre respondenţii români consideră că substanța cea mai ușor de procurat rămâne canabisul, urmată de cocaină (9,7%) şi alte tranchilizante fără prescripție medicală (8,8% în România).

În ceea ce priveşte consumul de alcool, 81% dintre adolescenții români au recunoscut că au consumat alcool cel puțin o dată în viață, iar 41% au consumat alcool în ultimele 30 de zile. România este pe locul 4 în Europa în ceea ce priveşte fumatul: 26% dintre adolescenții de 15-16 ani declară că au fumat țigarete din tutun în ultimele 30 de zile, consumul zilnic de țigări fiind mai mare la fete decât la băieți. (O.N.)