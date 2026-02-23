Criză de profesori în şcolile româneşti din Ucraina

Data: 27 Feb 2026

Şcolile cu predare în limba română din Ucraina se confruntă cu o criză de personal didactic, susţine Aurica Bojescu, secretarul responsabil al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, citată de Agerpres. Situaţia este îngrijorătoare mai ales că Şcoala Pedagogică din Cernăuţi nu mai are module în limba română. Aurica Bojescu afirmă că în acest moment mulţi dintre profesorii de la catedră sunt pensionari cărora încă li se permite să muncească.

„(...) Dacă s-ar închide şcolile româneşti, ar dispărea un strat de cultură, ar dispărea tradiţiile. Nu am şti nimic despre ceea ce suntem. Ne-am sălbătici. Dacă nu o să păstrăm limba, o să pierdem totul”, a spus profesoara de limba română Elena Purici, în vârstă de 80 de ani, care a acceptat să rămână la catedra şcolii din localitatea Ostriţa. (O.N.)