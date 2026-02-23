Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Criză de profesori în şcolile româneşti din Ucraina

Data: 27 Feb 2026

Şcolile cu predare în limba română din Ucraina se confruntă cu o criză de personal didactic, susţine Aurica Bojescu, secretarul responsabil al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, citată de Agerpres. Situaţia este îngrijorătoare mai ales că Şcoala Pedagogică din Cernăuţi nu mai are module în limba română. Aurica Bojescu afirmă că în acest moment mulţi dintre profesorii de la catedră sunt pensionari cărora încă li se permite să muncească.

 „(...) Dacă s-ar închide şcolile româneşti, ar dispărea un strat de cultură, ar dispărea tradiţiile. Nu am şti nimic despre ceea ce suntem. Ne-am sălbătici. Dacă nu o să păstrăm limba, o să pierdem totul”, a spus profesoara de limba română Elena Purici, în vârstă de 80 de ani, care a acceptat să rămână la catedra şcolii din localitatea Ostriţa. (O.N.)

 

