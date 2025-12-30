Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Profilul viitorului ministru al Educaţiei

Data: 09 Ianuarie 2026

Postul de ministru al Educaţiei, rămas vacant în urma demisiei lui Daniel David, va fi ocupat în luna ianuarie, a transmis primul-ministru Ilie Bolojan. Pentru funcţia aceasta au fost vehiculate două nume: Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, şi Luciana Antoci, consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru, profesor în învăţământul preuniversitar şi fost inspector şcolar. 

Fostul ministru Daniel David a fost contestat mai ales de profesorii din învăţământul preuniversitar, pentru deciziile de austeritate: majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore/săptămână, respectiv diminuarea, la jumătate, a sumei primite la plata cu ora. 

Deoarece în preuniversitar provocările sunt cele mai mari, şi nu doar în ceea ce priveşte salarizarea şi acoperirea orelor la diferite discipline, ci şi modificarea curriculumului, a programelor şcolare, lupta împotriva abandonului şcolar şi a analfabetismului funcţional, cadrele didactice îşi doresc un ministru care să cunoască foarte bine aceste probleme.

„Ministrul educaţiei trebuie să fie un om cu personalitate, cu caracter, un bun profesionist și un om respectat. (...) Avem nevoie de un om care să cunoască foarte bine sistemul de învățământ preuniversitar, domeniu cu cele mai mari probleme”, a declarat, pentru libertatea.ro, Marius Nistor, liderul Fe­derației Sindicale „Spiru Haret”. În opinia sa, o soluţie ar putea fi divizarea ministerului: unul pentru preuniversitar şi altul pentru învăţământul superior. „Oricum funcțio­năm pe două legi diferite și atunci ar fi bine să avem și persoane cu responsa­bilități diferite”, a motivat sindicalistul. 

Viitorul ministru ar trebui să fie un susţinător al angajaţilor din sistem şi să reprezinte interesele elevilor, profesorilor şi studenţilor, să „se bată” pentru finanţare, pentru alocarea a 6% din PIB pentru educaţie, au spus reprezentanţii studenţilor, potrivit aceleiaşi surse. (O.N.)

