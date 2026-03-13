Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Organism românesc pentru educaţie în străinătate

Organism românesc pentru educaţie în străinătate

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 13 Martie 2026

Ministerul Educației și Cercetării înființează Corpul românesc pentru educație în străinătate. Personalul didactic care va face parte din acest organism va preda în unități de învățământ din alte sisteme educa­țio­nale din străinătate. „Cadrele didactice vor preda limba română sau discipline non-lingvistice în şcolile în care se predă în limba română sau unde se predă limba română pentru copiii aparţinând minorităţii române din alte ţări”, explică ministerul într-un comunicat. Calitatea de membru al acestui organism nou-înfiinţat se dobân­dește prin promovarea unui concurs de selecţie, care va fi organizat de minister, și prin înscrierea în Registrul Naţional constituit în acest scop. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Educaţiei şi Cercetării
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Provocările copilăriei digitale Educaţie
    Provocările copilăriei digitale

    Specialişti din domeniul psihologiei, sănătăţii mintale şi educaţiei vor participa la conferinţa „Copilăria digitală - impactul tehnologiei asupra dezvoltării cognitive, emoţionale şi a limbajului”,

    13 Mar, 2026
  • Târg de ouă încondeiate și icoane la Vaslui Educaţie
    Târg de ouă încondeiate și icoane la Vaslui

    De sărbătoarea Floriilor (4-5 aprilie), în Centrul Civic al orașului Vaslui se va desfășura a 22-a ediție a târgului tradițional „Ouă încondeiate. Icoane”. Cu această ocazie, vizitatorii vor putea admira

    13 Mar, 2026
TOP 6 Educaţie