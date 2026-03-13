Peste 73 de mii de profesori au anunţat că nu vor participa la simularea examenelor naţionale, care vor debuta luni, 16 martie. În acest context, sindicatele acuză directorii şi inspectorii „de practici abuzive
Organism românesc pentru educaţie în străinătate
Ministerul Educației și Cercetării înființează Corpul românesc pentru educație în străinătate. Personalul didactic care va face parte din acest organism va preda în unități de învățământ din alte sisteme educaționale din străinătate. „Cadrele didactice vor preda limba română sau discipline non-lingvistice în şcolile în care se predă în limba română sau unde se predă limba română pentru copiii aparţinând minorităţii române din alte ţări”, explică ministerul într-un comunicat. Calitatea de membru al acestui organism nou-înfiinţat se dobândește prin promovarea unui concurs de selecţie, care va fi organizat de minister, și prin înscrierea în Registrul Naţional constituit în acest scop. (O.N.)