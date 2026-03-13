Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Parteneriat pentru susţinerea învăţământului dual

Educaţie
Data: 13 Martie 2026

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (IŞMB), Primăria Sectorului 3 și Camera Franceză de Comerț și Industrie în România au semnat un acord de parteneriat dedicat susținerii și dezvoltării învățământului dual la nivelul municipiului București. Parteneriatul dintre cele trei instituţii urmărește crearea unor reale oportunități de formare și integrare profesională pentru elevi, în strânsă legătură cu nevoile angajatorilor și ale mediului de afaceri. „Prin această colaborare, educa­ția se apropie mai mult de realită­țile economice, iar învățământul dual este susținut ca un model de pregătire modern, orientat spre practică și spre dezvoltarea unor competențe relevante pentru viitor”, au transmis reprezentanţii IŞMB. (O.N.)

