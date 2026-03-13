Peste 73 de mii de profesori au anunţat că nu vor participa la simularea examenelor naţionale, care vor debuta luni, 16 martie. În acest context, sindicatele acuză directorii şi inspectorii „de practici abuzive
Parteneriat pentru susţinerea învăţământului dual
Inspectoratul Școlar al Municipiului București (IŞMB), Primăria Sectorului 3 și Camera Franceză de Comerț și Industrie în România au semnat un acord de parteneriat dedicat susținerii și dezvoltării învățământului dual la nivelul municipiului București. Parteneriatul dintre cele trei instituţii urmărește crearea unor reale oportunități de formare și integrare profesională pentru elevi, în strânsă legătură cu nevoile angajatorilor și ale mediului de afaceri. „Prin această colaborare, educația se apropie mai mult de realitățile economice, iar învățământul dual este susținut ca un model de pregătire modern, orientat spre practică și spre dezvoltarea unor competențe relevante pentru viitor”, au transmis reprezentanţii IŞMB. (O.N.)