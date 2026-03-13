Provocările copilăriei digitale

Data: 13 Martie 2026

Specialişti din domeniul psihologiei, sănătăţii mintale şi educaţiei vor participa la conferinţa „Copilăria digitală - impactul tehnologiei asupra dezvoltării cognitive, emoţionale şi a limbajului”, care va avea loc în 24 martie, de la ora 16:30, în Aula Magna a Universităţii din Oradea. În cadrul evenimentului, organizat de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Bihor, în parteneriat cu instituţii şi asociaţii de profil, vor fi prezentate teme relevante pentru înţelegerea impactului tehnologiei asupra dezvoltării copilului, conferinţa fiind dedicată în special părinţilor, care, de multe ori, se simt copleşiţi de provocările la care trebuie să găsească soluţii.

„Generaţiile actuale de copii sunt adesea descrise ca fiind «nativi digitali», deoarece interacţionează cu dispozitivele electronice încă din primii ani de viaţă. Deşi tehnologia aduce beneficii incontestabile în plan educaţional şi informaţional, utilizarea excesivă sau necontrolată a acesteia ridică numeroase semne de întrebare privind impactul asupra dezvoltării cognitive, emoţionale şi lingvistice a copiilor”, se arată în comunicatul organizatorilor, citat de Agerpres.

Specialiştii prezenţi la eveniment vor analiza impactul tehnologiei asupra dezvoltării copilului din perspective psihologice, educaţionale, medicale şi spirituale. Vor fi abordate subiecte precum „suprasolicitarea emoţională”, „dezvoltarea cognitivă”, „impactul tehnologiei asupra sănătăţii mintale”, „importanţa intervenţiei logopedice timpurii” şi „adaptarea strategiilor educaţionale la nevoile copiilor”. Dimensiunea valorilor şi a formării caracterului va fi abordată de pr. prof. Florin Negruţiu, care va oferi o perspectivă spiritual-morală asupra educaţiei copilului. (O.N.)