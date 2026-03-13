Peste 73 de mii de profesori au anunţat că nu vor participa la simularea examenelor naţionale, care vor debuta luni, 16 martie. În acest context, sindicatele acuză directorii şi inspectorii „de practici abuzive
Târg de ouă încondeiate și icoane la Vaslui
De sărbătoarea Floriilor (4-5 aprilie), în Centrul Civic al orașului Vaslui se va desfășura a 22-a ediție a târgului tradițional „Ouă încondeiate. Icoane”. Cu această ocazie, vizitatorii vor putea admira și achiziționa ouă încondeiate din mai multe zone etnografice ale țării, dar şi să participe la ateliere organizate de meșterii prezenți. La târg sunt invitați și meşteri iconari din toată țara. Evenimentul, organizat în spiritul sărbătorilor pascale, face parte din suita de manifestări tradiționale de primăvară ale Centrului Cultural Județean Vaslui.