Educaţie și Cultură Educaţie

Târg de ouă încondeiate și icoane la Vaslui

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 13 Martie 2026

De sărbătoarea Floriilor (4-5 aprilie), în Centrul Civic al orașului Vaslui se va desfășura a 22-a ediție a târgului tradițional „Ouă încondeiate. Icoane”. Cu această ocazie, vizitatorii vor putea admira și achiziționa ouă încondeiate din mai multe zone etno­grafice ale țării, dar şi să participe la ateliere organizate de meșterii prezenți. La târg sunt invitați și meşteri iconari din toată țara. Evenimentul, organizat în spiritul sărbătorilor pascale, face parte din suita de manifestări tradiționale de primăvară ale Centrului Cultural Județean Vaslui. 

