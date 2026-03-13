Simularea Evaluării Naţionale sub semnul boicotului

Data: 13 Martie 2026

Peste 73 de mii de profesori au anunţat că nu vor participa la simularea examenelor naţionale, care vor debuta luni, 16 martie. În acest context, sindicatele acuză directorii şi inspectorii „de practici abuzive pentru a forţa organizarea simulărilor” şi au transmis acestora un apel la solidaritate cu protestatarii. Ministrul educaţiei, Mihai Dimian, a subliniat că, până miercuri seară, mai mult de 90% dintre şcoli şi-au manifestat disponibilitatea de a organiza simularea Evaluării Naţionale şi peste 8.700 de profesori erau înscrişi ca evaluatori, „un număr suficient” pentru a asigura corectarea lucrărilor copiilor deja înscrişi.

Simularea examenului de Evaluare Naţională se va desfăşura săptămâna viitoare sub semnul boicotului membrilor de sindicat, peste 73.000 de profesori declarând că nu vor participa la acest demers, potrivit Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”. „În urma referendumului organizat de FSLI și FSE „Spiru Haret”, rezultatele arată un nivel uriaș de nemulțumire în rândul angajaților din învățământ: peste 73.000 de angajați (peste 50% din profesorii membri de sindicat) au decis prin semnătură să nu participe la simulările examenelor naționale. Aproximativ 28% dintre colegi au optat direct pentru grevă în această perioadă”, au transmis reprezentanţii FSE „Spiru Haret” prin intermediul reţelelor sociale. În aceste condiţii, desfăşurarea celor trei probe ar putea fi perturbată în unele şcoli, însă directorii şi inspectoratele caută soluţii pentru ca simularea să decurgă conform procedurilor.

Sindicatele acuză că „în şcolile unde mulți profesori au semnat pentru neparticipare, inspectoratele școlare recurg la practici abuzive pentru a forța organizarea simulărilor: măresc nejustificat numărul de elevi din săli și reduc numărul membrilor din comisii, încălcând flagrant procedurile”.

Simularea la nivel naţional nu reprezintă însă doar un antrenament util în vederea familiarizării elevilor cu rigorile unui examen real, ci şi o radiografie a nivelului de pregătire a acestora, cu trei luni înainte de Evaluarea Naţională. De aceea, Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) susţine utilitatea organizării atât a simulărilor examenului de Evaluare Naţională, cât şi a simulării examenului de bacalaureat.

În ceea ce priveşte boicotul sindicaliştilor, ministrul Mihai Dimian a subliniat: „Respect dreptul profesorilor de a-şi exprima nemulţumirile şi, aşa cum am afirmat, sunt deschis dialogului cu reprezentanţii federaţiilor sindicale, precum şi direct cu profesorii, elevii şi studenţii”.

Elevii claselor a VIII-a vor susţine luni, 16 martie, proba scrisă la limba şi literatura română, marţi, 17 martie, proba scrisă la matematică, iar miercuri, 18 martie, elevii care studiază în limba minorităţilor naţionale vor fi testaţi la limba şi literatura maternă.

Accesul elevilor în sala de examen va fi permis până la ora 8:30, iar subiectele vor fi deschise la ora 9:00. Candidaţii vor avea la dispoziţie două ore pentru rezolvarea itemilor din momentul în care s-a încheiat completarea casetei de identificare din broşură. Elevii vor putea preda lucrările şi înainte de expirarea timpului alocat, însă nu mai devreme de o oră de la începerea probei. Profesorii asistenţi vor scana lucrarea în prezenţa elevului, vor fi verificate gradul de lizibilitate şi numărul de pagini, după care va fi încărcată lucrarea în platforma destinată evaluării digitalizate. Rezultatele vor fi comunicate la sfârşitul lunii martie, profesorii urmând să le discute împreună cu elevii şi părinţii.

Potrivit datelor MEC, în ultimii ani, rezultatele acestor simulări la nivel naţional arată un nivel de pregătire scăzut, mai ales la matematică. Procentul elevilor care au obţinut note mai mari sau egale cu 5 a fost: în 2022 - limba şi literatura română 70,53%, matematică 60,58%; în 2023 - limba şi literatura română 75,3%, matematică 59,2%; 2024 - limba şi literatura română 73,98%, matematică 42,37%; în 2025 - limba şi literatura română 64,01%, matematică 71,97%. (O.N.)