Elevii de la unităţi de învăţământ din 15 judeţe au învăţat ieri online sau şi-au continuat vacanţa ca urmare a deciziei de suspendare a activităţilor şcolare din cauza condiţiilor meteorologice.
Călătorii gratuite în UE pentru tineri
Comisia Europeană acordă tinerilor peste 40.000 de abonamente de călătorie gratuite în cadrul celei mai recente ediții a premiilor DiscoverEU, o parte esenţială a programului Erasmus+, se arată într-un comunicat al Executivului european. Participanții vor beneficia şi de un card care oferă mii de reduceri la activități culturale, cazare, transport local, mâncare și alte servicii. Există 246.782 de solicitări, eligibili fiind tinerii născuţi între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007, atât din statele membre ale UE, cât și din țările asociate Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia). Din 2018, peste 1,9 milioane de tineri au solicitat 431.931 de permise de călătorie. (O.N.)