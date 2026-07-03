Aur şi argint la Balcaniada de Fizică

Data: 03 Iulie 2026

Olimpicii români au obţinut rezultate remarcabile la Balcaniada de Fizică, desfăşurată în perioada 27-30 iunie 2026, la Istanbul, Turcia, cu participarea a 13 ţări. Cele două medalii de aur şi două de argint au propulsat ţara noastră pe primul loc în clasamentul competiţiei, după cum a transmis Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Elevii Vlad Toncu, de la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti, şi Robert Cătălin Păuleţ, de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, au obţinut premiul I absolut şi medalia de aur, cu punctaj maxim - 100/100 de puncte. Medaliile de argint au revenit elevilor Luca Mihai Buzea, de la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Capitală, şi Vlad Andrei Bautu, de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa. (O.N.)