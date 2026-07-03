Rezultatele inițiale înregistrate în urma susţinerii examenului de Evaluare Naţională au fost publicate cu o zi mai devreme, pentru cei 143.251 de candidaţi. Datele centralizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) arată o rată de promovare de 79% şi o scădere a notelor de 10 faţă de anul trecut, în special la Matematică, unde doar 102 elevi din ţară au obţinut nota maximă, faţă de 919 în 2025. Astăzi este ultima zi în care elevii nemulţumiţi de notele primite pot depune contestaţii, iar rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie.
Aur şi argint la Balcaniada de Fizică
Olimpicii români au obţinut rezultate remarcabile la Balcaniada de Fizică, desfăşurată în perioada 27-30 iunie 2026, la Istanbul, Turcia, cu participarea a 13 ţări. Cele două medalii de aur şi două de argint au propulsat ţara noastră pe primul loc în clasamentul competiţiei, după cum a transmis Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Elevii Vlad Toncu, de la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti, şi Robert Cătălin Păuleţ, de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, au obţinut premiul I absolut şi medalia de aur, cu punctaj maxim - 100/100 de puncte. Medaliile de argint au revenit elevilor Luca Mihai Buzea, de la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Capitală, şi Vlad Andrei Bautu, de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa. (O.N.)