Centru de învăţare şi joacă pentru copii vulnerabili

Data: 09 Decembrie 2022

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Direcția Generală de Asistență Socială și a Municipiului București (DGASMB), Asociația Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională și UNICEF România au deschis în Capitală un nou centru de joacă, învățare și parenting - PrimoHUB. Prin conceptul acestuia se propune promovarea incluziunii sociale prin educație și îngrijire timpurie și sprijinirea atât a copiilor români, cât și ucraineni care locuiesc în București, potrivit UNICEF.

PrimoHUB - centru de joacă, învăţare şi parenting pentru copii proveniţi din medii vulnerabile, români şi ucraineni, a fost inaugurat, miercuri, pe bulevardul Theodor Pallady, de municipalitatea bucureşteană şi UNICEF România. Stabilimentul a fost gândit ca un centru de zi „care să stimuleze dezvoltarea copiilor de la naștere până la 6 ani, prin creșterea accesului la educație al copiilor proveniți din comunități vulnerabile, dezvoltarea competențelor parentale ale membrilor comunității, precum și consolidarea și extinderea competențelor educatorilor”, după cum a transmis UNICEF.

Capacitatea centrului este de maximum 48 de copii, câte 24 de copii pe tură: „Am început cu tura de dimineaţă până la prânz. Copiii pot veni aici între orele 8:00 şi 13:00, urmând ca, după 1 ianuarie, să deschidem şi grupa de după-amiază, cu o capacitate de încă 24 de copii”, a spus Cosmina Simiean Nicolescu, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, citată de Agerpres.

Aceasta şi-a exprimat aprecierea pentru parteneriatul cu Centrul Step by Step, graţie căruia la PrimoHUB se implementează o metodologie nouă, care urmăreşte să abordeze problemele comunităţii într-un mod global, îmbinând serviciile sociale cu cele educaţionale şi de sănătate ale celor mici, dar şi ale părinţilor acestora. „Centrul PrimoHUB este primul dintr-o serie de două, în cadrul unui program de finanţare al UNICEF. Noi am aplicat în luna iunie la acest program de finanţare. Operatorul de programe este Centrul Step by Step, organizaţie reputată în domeniul educaţiei şi am câştigat fonduri pentru cele două centre, al doilea urmând să se deschidă la finalul lunii ianuarie”, a adăugat Nicolescu.

Municipalitatea asigură personalul şi locaţia, a precizat viceprimarul Capitalei, Horia Tomescu. „Cererea pentru astfel de centre de zi este foarte mare în Bucureşti. Încercăm să identificăm cât mai multe spaţii pe care municipalitatea le are pentru a amenaja acest tip de centru. Cred că este un sprijin important pentru copii, dar și pentru părinți și pentru comunitatea în care aceștia vor crește și se vor integra armonios”, a adăugat Horia Tomescu. În prezent, la acest centru de zi se lucrează cu două grupe de copii: 0-3 ani, respectiv 3-6 ani. (O. N.)