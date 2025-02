Dezbateri pe planurile-cadru propuse de minister

Data: 14 Feb 2025

O primă dezbatere organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) şi dedicată proiectelor de planuri-cadru pentru învăţământul liceal s-a consumat în această săptămână la Bucureşti, iar următoarea va avea loc la Cluj-Napoca. Ministrul educaţiei şi cercetării, Daniel David, a făcut unele precizări importante, subliniind că se impune ca la liceu să se studieze discipline care contribuie direct la cultura naţională, precum Gramatica limbii române, Istoria şi Geografia României. În paralel, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) a pornit o caravană naţională de consultare a profesorilor, directorilor de licee şi inspectorilor şcolari.

Planurile-cadru pentru învăţământul liceal au generat, aşa cum era şi firesc, numeroase discuţii pro şi contra în spaţiul public, dar şi în cadrul dezbaterilor organizate de MEC. Încă de la momentul lansării proiectului în transparenţă publică, ministrul Daniel David a invitat experţii, profesorii, elevii, părinţii şi instituţiile direct implicate în actul educaţional să se pronunţe pe marginea propunerilor ministerului, admiţând că varianta propusă este perfectibilă, iar intenţia este aceea de a ajunge, prin dezbateri, `la o variantă care să fie larg îmbrăţişată de sistemul educaţional”.

O primă dezbatere naţională organizată de MEC s-a desfăşurat în această săptămână la Politehnica Bucureşti, ocazie cu care ministrul a subliniat că scopul dezbaterilor asupra planurilor-cadru este acela ca `educaţia să nu devină un risc pentru naţiune, ci o oportunitate”, reclamând, totodată, că adoptarea planurilor cadru trebuia făcută încă din 2021, acum existând o presiune suplimentară din mai multe puncte de vedere inclusiv din perspectiva rezultatelor tot mai dezastruoase la testele naţionale. `(…) Cu toţii ştim că zona de alfabetizare ştiinţifică nu arată bine în ţară. (...) Am stat şi m-am gândit mult dacă să spun asta în spaţiul public, dar când am văzut ultimele analize legate de numeraţia, aliteraţia la nivel de liceu, când am văzut competenţele adulţilor... Clar este un risc de securitate naţională, nu mai putem continua aşa”, a arătat Daniel David.

Problema în ceea ce priveşte planurile-cadru nu este legată de numărul de ore, a mai spus ministrul, ci de faptul că `şcoala produce prea mult analfabetism funcţional pentru secolul XXI”. `După mai mult de 20 de ani de lipsă, vom readuce discipline care contribuie direct la cultura naţională pentru a da un semnal clar că o lume modernă nu poate exista fără identitatea naţională. Prea mulţi copii nu-şi cunosc corect istoria sau geografia naţională şi vorbesc prost limba română”, a mai transmis ministrul, pe blogul său.

În aceeaşi logică a dezbaterii, Daniel David s-a întâlnit şi cu reprezentanţii elevilor, care i-au transmis doleanţele lor, iar Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a pornit o caravană naţională de consultare a profesorilor, directorilor de licee şi inspectorilor şcolari. Caravana a început marţi, la Cluj-Napoca, şi continuă în 12 februarie la Zalău şi la Baia Mare, în 13 februarie - Oradea, în 18 februarie - Suceava, Botoşani şi Bucureşti, 19 februarie - Iaşi şi Vaslui, 20 februarie - Piatra Neamţ şi Focşani, 24 februarie - Drobeta-Turnu Severin şi Bacău, 25 februarie - Târgu Jiu şi Braşov, 26 februarie - Piteşti, Târgovişte şi Slobozia, şi în 27 februarie - Constanţa şi Ploieşti. FSLI va centraliza toate sugestiile colectate din ţară şi va înainta MEC un document detaliat. (O. N.)