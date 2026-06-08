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Dialoguri despre alegerea carierei

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Data: 12 Iunie 2026

Aproape 150 de elevi ai claselor a VII-a şi a VIII-a de la Şcoala Gimnazială „Emil Gârleanu” din Galaţi au participat, în 10 iunie, la evenimentul „Biblioteca Vie - Pactul pentru Tineri”, organizat de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, în cadrul căruia au interacţionat cu profesionişti din mai multe domenii. În cadrul aceluiași program, în județul Argeș a avut loc o acțiune similară cu implicarea a 150 de elevi din 12 şcoli, care au dialogat cu oameni de carieră despre alegerea profesiei. (C.Z.)

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