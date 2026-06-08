Noutățile privind admiterea din luna iulie, transmise zilele acestea de universități din țară, pun accentul pe specializări în limbi străine sau în meserii ale viitorului. Universitatea Transilvania din
Dialoguri despre alegerea carierei
Aproape 150 de elevi ai claselor a VII-a şi a VIII-a de la Şcoala Gimnazială „Emil Gârleanu” din Galaţi au participat, în 10 iunie, la evenimentul „Biblioteca Vie - Pactul pentru Tineri”, organizat de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, în cadrul căruia au interacţionat cu profesionişti din mai multe domenii. În cadrul aceluiași program, în județul Argeș a avut loc o acțiune similară cu implicarea a 150 de elevi din 12 şcoli, care au dialogat cu oameni de carieră despre alegerea profesiei. (C.Z.)