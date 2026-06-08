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Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Elevii aduc schimbarea la Liceul „N. Titulescu” din Slatina

Elevii aduc schimbarea la Liceul „N. Titulescu” din Slatina

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Data: 12 Iunie 2026

Un joc de cuvinte într-o pauză, o discuţie cu colegii într-un loc de relaxare protejat cu umbrele colorate, participarea la o piesă de teatru, la un atelier de prăjituri sau la un club de robotică sunt câteva dintre propunerile liceenilor de la Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” din Slatina ca răspuns la principalele probleme pe care le-au identificat în cadrul proiectului „ComEngage” din cadrul Erasmus, la care au participat alături de colegi din Vidin (Bulgaria).

Elevii din Slatina și-au prezentat, recent, soluțiile în amfiteatrul liceului. „«ComEngage» urmăreşte dezvoltarea unei noi abordări a Consiliului Elevilor, bazată pe participare activă, identificarea nevoilor reale ale elevilor, implicarea în luarea deciziilor la nivelul şcolii. (...) Ei propun soluţii şi produc o schimbare reală în şcoală”, a declarat, pentru Agerpres, managerul proiectului, Cristina Mazăre, profesoară de limba engleză.

Lipsa unui plan de viitor și frica de eșec se numără printre problemele care au reieşit după prelucrarea răspunsurilor liceenilor la un chestionar. Ca soluții, au fost organizate activităţi de consiliere profesională „pentru a-i ajuta să-şi găsească drumul la sfârşitul liceului şi să fie mult mai încrezători în ei”, potrivit Ştefaniei Popa, o elevă participantă în proiect. Sănătatea mentală, bullyingul, dependenţa de ecrane sau oportunităţile de petrecere a timpului liber au fost, de asemenea, în atenţia liceenilor implicaţi în „ComEngage”. 

Cu o istorie de peste 100 de ani, activând din 1919 ca Şcoală Normală, Liceul „Nicolae Titulescu” pregătește atât viitori învăţători şi educatori, cât şi talente în domeniul muzicii şi artelor plastice, având şi clase cu profil real şi uman. (C.Z.)

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