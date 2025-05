Emoții de olimpiadă

În perioada dintre praznicul Sfântului M. Mc. Gheorghe și Duminica Sfântului Apostol Toma, sub oblăduirea Înaltpreasfințitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, s-a desfășurat etapa națională a Olimpiadei de Religie, nivel liceal. Lotul olimpic din Bu­cu­rești, format din 47 de elevi, a revenit în Capitală cu două premii III, șapte mențiuni și cinci premii speciale. Însă cel mai important câștig a constat în emoțiile, trăirile și momentele ce rămân în urma acestei competiții.

Despre sentimentele trăite la Olimpiada de Religie şi despre semnificaţia ei au dat mărturie chiar liceenii:

„Este primul an în care particip la Olimpiada Națională de Religie. Am ajuns la Bacău cu dorința de a cunoaște persoane noi și de a descoperi care este adevărata semnificație a Olimpiadei de Religie. Mi-am dat seama că această olimpiadă se referă la comuniunea noastră cu Dumnezeu, la credință, la nădejde, la iubire, poate chiar și la oameni, la oamenii care au făcut această experiență atât de specială (elevi, profesori, organizatori). Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a adus aici și sper ca în următorii ani de liceu să mă ajute să revin la etapa națională a Olimpiadei de Religie.” (Bîtlan Ana- Maria, clasa a IX-a)

„Simt că etapa națională a Olimpiadei de Religie de anul acesta a consolidat ceva puternic în interiorul meu. Acesta este unul dintre prea puținele concursuri care, prin implicarea activă a voinței noastre, continuă să rodească în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, cei care participăm. Astfel, reușește să ne apropie de Dumnezeu pe termen lung și sigur, aducându-ne aproape de poruncile și de învăță­turile Lui. Plină de recunoștință și cu bucurie, mărturisesc că această olimpiadă reușește să trezească an de an aceste simțiri, încălzind în inimă acele unghere pe care lumea din afară le răcește, în zilele noastre, atât de brutal.” (Alexia Curicheriu, clasa a IX-a)

„Pentru mine, Olimpiada de Religie reprezintă oportunitatea de a călători într-o altă lume. Totuși, această lume, oportunitate, se câș­tigă prin muncă și prin credință, har cu care Dumnezeu ne ocrotește și ne înzestrează pe noi, copii ai Lui. Această experiență mi-a arătat, în același timp, ce frumos se manifestă dragostea pe care oamenii o poartă pentru Dumnezeu, începând chiar de la mici gesturi... O asemenea experiență este un dar de la Dumnezeu Care ne lasă să trăim această bucurie aleasă. Multe emoții, momente și trăiri frumoase și binecuvântate!” (Dedu Bianca-Antonia, clasa a X-a)

„Participarea la Olimpiada de Religie a fost o experiență minunată, de care mă bucur că am avut parte. Pe lângă emoțiile concursului, am avut și foarte multe momente frumoase: am cunoscut oameni noi, am legat prietenii, am râs, am povestit și m-am simțit cu adevărat bine. Atmosfera a fost relaxantă, plină de bună dispoziție și, în același timp, plină de respect pentru ceea ce ne-a adus acolo: credința și dorința de a învăța mai mult. Consider că, dincolo de concurs și de premii, ce rămâne cel mai important sunt amintirile, prieteniile și lecțiile de viață pe care le-am primit.” (Neacșu Angela Gabriela, clasa a X-a)

„Etapa națională a Olimpiadei de Religie de anul acesta nu ne-a întărit doar cunoștințele despre Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt în lume, ci ne-a oferit șansa tuturor de a întemeia relații noi. Asemenea acestor cunoștințe și aceste relații noi de prietenie se vor dezvolta și vor dăinui pe parcursul trecerii timpului. Mulțu­mesc lui Dumnezeu pentru această incredibilă oportunitate de a cu­noaște oameni noi și de a-L cu­noaște pe El prin intermediul lor. În altă ordine de idei, adevăratul premiu al acestei experiențe au fost chiar clipele și amintirile pe care le-am făcut împreună și pe care nădăjduiesc că o să le înmul­țim.” (Bianca Mihaela Constanda, clasa a X-a)

„Un loc în care ne unim în iubirea lui Dumnezeu”

„O olimpiadă de suflet, așa poate fi numită Olimpiada de Religie. Pentru mine este un loc în care ne unim în iubirea lui Dumnezeu și ne cunoaștem, un loc în care clădim prietenii și în care trăim la intensitate maximă fiecare moment. Tot ceea ce am trăit aici, toate amintirile pe care le-am adunat vor rămâne în inima mea și îmi voi aduce aminte mereu cu recunoștință de ele. Să ne lumine­ze Dumnezeu să purtăm în continuare aceeași dragoste pentrul El, să ne adunăm cât mai mulți în această iubire a Lui și să nu încetăm să iradiem aceeași bucurie de a fi luminați de Hristos ca până acum.” (Hatingher Alexia Cătălina, clasa a X-a)

„Am venit cu mult entuziasm la această etapă națională, participând la o profundă întrecere în iubirea lui Hristos, prin care ne-am putut întări în Dreapta Credință. Îndrăznesc acum să punctez un lucru foarte important, eu nevrednicul, completând cuvântul Înalt­prea­sfințitului Ioachim. Olimpiada de Religie nu este precum celelalte olimpiade, venim la materia materiilor. Hristos este plinătatea tuturor lucrurilor. El, Cel Ce este, ne îndeamnă să ne lepădăm de noi în­șine, să ne luăm Crucea și să Îi urmăm Lui. Nu este ceva ce se în­vață în mod obișnuit, ci Duhul Sfânt ne învață. Mulțumim Înalt­prea­sfin­țitului Ioachim pentru binecuvântarea, rugăciunile și susți­ne­rea necontenită pe care ni le-a arătat.” (Andrei Tudor, clasa a X-a)

„Această olimpiadă este atât de frumoasă tocmai pentru că Hristos este Cel Care ne unește, El împli­nește comuniunea noastră și desă­vâr­șește legătura dintre noi, tinerii care Îl mărturisim prin cuvinte și fapte. Bucuria și comuniunea coboară cerul pe pământ, transformă viața într-o sărbătoare care merită împărtășită cu toți oamenii, cu toți cei ce trăiesc în și pentru Hristos. Am întâlnit tineri minunați, lângă care am învățat să zâmbesc mai mult, să mă bucur mai mult și pen­tru aceasta le mulțumesc lor și Bunului Dumnezeu, Care i-a așe­zat în viața mea. Sunt recunos­cătoare, mai presus de toate, lui Dumnezeu, Cel Ce ne poartă de grijă și aduce bucurie în mijlocul nostru!” (Ana Șerb, clasa a XI-a)

„Despre Olimpiada de Religie? Nu știu dacă am cuvintele necesare pentru a exprima tot ce am trăit, iar imaginile ultimelor zile la Bacău se derulează cinematografic în inimile tuturor. La această olimpiadă se vine din drag și cu multă bucurie; se leagă prietenii, se dezbat subiecte și se clădesc amintiri pentru o viață întreagă. Până la urmă, pot spune că Olimpiada de Religie e o stare anume, pe care o păstrăm fiecare în suflete; este bucuria de a lucra împreună cu ceilalți și toți cu Hristos.” (Ana Iordan, clasa a XI-a)

„Eu am participat și în clasa a IX-a la faza națională a Olimpiadei de Religie și îmi amintesc emoțiile, momentele frumoase și atmosfera spirituală pe care le-am trăit și m-au făcut să îmi doresc să revin. Am fost nespus de bucuroasă că am avut din nou ocazia să particip la faza națională anul acesta. Un singur regret aș avea: că această olimpiadă nu a durat mai mult. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să particip la această com­petiție și sper să mă ajute să vin și anul viitor.” (Aldea Ana-Maria, clasa a XI-a)

„Precum ne-a zis Mântuitorul, că «unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor» (Matei 18, 20), la fiecare ediție a concursului L-am simțit pe Însuși Hristos în mijlocul nostru. Olimpiada de Religie nu este o simplă competiție, ci un adevărat mediu duhovnicesc deosebit din care fiecare dintre noi ia cu el acasă o mulțumire și bucurie distincte. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să ne reunim și în 2025, de această dată la Bacău, și mă rog să reu­șesc să revăd și la anul pe cât mai mulți dintre acești tineri hristofori”. (Cosmin Schwab- Chesaru, clasa a XI-a)

„Această competiție mi-a marcat anii de liceu încă de la prima participare și acum, în clasa a XII-a, am aflat că, de fapt, m-am format în cadrul său ca om, nu doar ca elevă. Pentru mine a fost ultima olimpiadă, dar prima care m-a făcut să conștientizez că experiențele sunt cele care rămân dincolo de cunoș­tințe, punctaje și că religia se simte prin credință, nu se în­vață. Prin urmare, după această săptămână pot spune că m-am îmbogățit spiritual și că o parte din mine va rămâne cu voi, chiar dacă de la anul nu mă voi mai afla printre parti­cipanți”. (Teodora Păun, clasa a XII-a)

Având credință statornică și cu nădejde în nemărginita dragoste a lui Dumnezeu, ne bucurăm și noi, profesorii și părinții, de entuziasmul și de căldura acestor minunați tineri. Îi felicităm pentru toate roadele culese din această olimpiadă!