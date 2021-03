Evaluări la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

Data: 18 Mar, 2021

Evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, în anul şcolar 2020-2021, se vor desfăşura în lunile aprilie și mai, după cum prevede un ordin al Ministerului Educaţiei. Astfel, evaluarea la clasa a II-a va începe cu proba scrisă la Limba română, în 20 aprilie, urmată, a doua zi, de Limba română - citit. Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la Limba maternă în 20 aprilie, la Limba maternă - citit, în 21 aprilie, și la Limba română scris-citit, în 23 aprilie. În data de 22 aprilie, toți elevii claselor a II-a vor avea evaluarea la Matematică. La clasa a IV-a, evaluarea va începe în 18 mai cu Limba română, urmată, în 19 mai, de Matematică. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale vor susţine în 20 mai proba la Limba maternă. Elevii de clasa a VI-a au programate în 12 mai proba la Limbă şi comunicare şi în 13 mai proba la Matematică, în cadrul evaluării. (C. Z.)