Licee cu materii la alegerea elevilor

Data: 26 Iunie 2026

Ministerul Educaţiei a anun­ţat că încă 11 licee se alătură celor 32 deja selectate pentru a pilota planuri-cadru alternative, în cadrul „Programului Naţional pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învăţământul liceal de stat, particular şi confesional”. Includerea în programul pilot înseamnă implementarea unei structuri curriculare mai flexibilă în ceea ce privește organizarea disciplinelor și alocarea orelor acestora pe săptămână, dar și prioritizarea alegerilor elevilor, prin extinderea curriculumului la decizia elevului din oferta şcolii în domenii precum comunicare în era digitală, antreprenoriat digital, robotică şi imprimare 3D, bioetică, inteligenţă artificială.

Cele 11 licee sunt: Colegiul Economic din Arad, Liceul Internaţional „Ioanid” din Bucureşti (unitate particulară), Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu” din Oradea, Colegiul Tehnic INFOEL din Bistriţa, Liceul Politehnica din Bucureşti, Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” din Bucureşti, Liceul „Danubius” din Călăraşi, Liceul Internaţional „Prems” și Şcoala Liberă Waldorf „Sophia” din Braşov (ambele unități particulare), Liceul UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureş şi Colegiul Naţional „Doamna Stanca” din Satu Mare.

La Liceul „George Emil Palade” din Târgu Mureş, care aparține de Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din oraș, în cadrul curriculumului la decizia elevului vor fi introduse discipline inovatoare precum Literaţie AI, Literaţie pentru sănătate, Robotică, „Habits of Mind: The Art of Thinking Well”, Dezbatere şi argumentare sau cursuri interdisciplinare dezvoltate împreună cu specialişti ai universităţii, a anunţat rectorul Leonard Azamfirei, pe pagina de Facebook. (C.Z.)