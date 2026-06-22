Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Licee cu materii la alegerea elevilor

Licee cu materii la alegerea elevilor

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 26 Iunie 2026

Ministerul Educaţiei a anun­ţat că încă 11 licee se alătură celor 32 deja selectate pentru a pilota planuri-cadru alternative, în cadrul „Programului Naţional pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învăţământul liceal de stat, particular şi confesional”. Includerea în programul pilot înseamnă implementarea unei structuri curriculare mai flexibilă în ceea ce privește organizarea disciplinelor și alocarea orelor acestora pe săptămână, dar și prioritizarea alegerilor elevilor, prin extinderea curriculumului la decizia elevului din oferta şcolii în domenii precum comunicare în era digitală, antreprenoriat digital, robotică şi imprimare 3D, bioetică, inteligenţă artificială. 

Cele 11 licee sunt: Colegiul Economic din Arad, Liceul Internaţional „Ioanid” din Bucureşti (unitate particulară), Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu” din Oradea, Colegiul Tehnic INFOEL din Bistriţa, Liceul Politehnica din Bucureşti, Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” din Bucureşti, Liceul „Danubius” din Călăraşi, Liceul Internaţional „Prems” și Şcoala Liberă Waldorf „Sophia” din Braşov (ambele unități particulare), Liceul UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureş şi Colegiul Naţional „Doamna Stanca” din Satu Mare. 

La Liceul „George Emil Palade” din Târgu Mureş, care aparține de Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din oraș, în cadrul curriculumului la decizia elevului vor fi introduse discipline inovatoare precum Literaţie AI, Literaţie pentru sănătate, Robotică, „Habits of Mind: The Art of Thinking Well”, Dezbatere şi argumentare sau cursuri interdisciplinare dezvoltate împreună cu specialişti ai universităţii, a anunţat rectorul Leonard Azamfirei, pe pagina de Facebook. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Educaţiei şi Cercetării
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Un nou opțional la liceu Educaţie
    Un nou opțional la liceu

    Programa pentru opţionalul „Ora de GIS”, care se adresează elevilor de liceu, filiera teoretică, profilurile real şi umanist, a fost aprobată şi publicată în Monitorul Oficial, a anunţat Ministerul

    26 Iun, 2026
  • Ateliere educative despre albine Educaţie
    Ateliere educative despre albine

    Viaţa albinelor, principalii polenizatori ai plantelor, este subiectul a două serii de ateliere educative organizate, în perioada 7-10 iulie 2026, pentru elevii orădeni de către Muzeul Ţării

    26 Iun, 2026
  • Admiterea la Universitatea „A.I. Cuza” Educaţie
    Admiterea la Universitatea „A.I. Cuza”

    Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a anunţat oferta de 13.661 de locuri pentru admiterea din iulie 2026, dintre care 8.322 la studii de licenţă (cu 4.342 de locuri fără taxă), 5.093 la masterat şi

    26 Iun, 2026
TOP 6 Educaţie