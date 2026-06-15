Ministerul Educației a stabilit structura examenului de bacalaureat care va fi susținut, peste 4 ani, de elevii care intră la toamnă în clasa a IX-a. Comparativ cu examenul actual, din 2030 evaluarea competențelor
Medalii la Olimpiada Europeană de Fizică
Elevii români au obţinut două medalii de aur, două de argint şi una de bronz la Olimpiada Europeană de Fizică 2026, care s-a desfăşurat în Suedia, la Goteborg, în perioada 12-16 iunie. Medaliații sunt elevi la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti: Alexandru Condrea şi Vlad Bolohan, care au primit medalii de aur, Andrei Vila şi Bogdan Ciocârlan - de argint, Teodor Bichir - de bronz. (C.Z.)