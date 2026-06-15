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Medalii la Olimpiada Europeană de Fizică

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Data: 19 Iunie 2026

Elevii români au obţinut două medalii de aur, două de argint şi una de bronz la Olimpiada Europeană de Fizică 2026, care s-a desfăşurat în Suedia, la Goteborg, în perioada 12-16 iunie. Medaliații sunt elevi la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti: Alexandru Condrea şi Vlad Bolohan, care au primit medalii de aur, Andrei Vila şi Bogdan Ciocârlan - de argint, Teodor Bichir - de bronz. (C.Z.)

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