Ocupaţiile viitorului în era AI

Data: 26 Septembrie 2025

Universitatea Transilvania din Braşov (UniTBv) îşi deschide astăzi porţile publicului larg, în cadrul unei noi ediţii a evenimentului „Noaptea Cercetătorilor” şi în care vizitatorii pot descoperi viitorul tehnologiei şi al ocupaţiilor, într-o lume în care inteligenţa artificială are un rol central, se arată într-un comunicat al instituţiei „citat de Agerpres. Vor fi organizate experimente inedite şi demonstraţii interactive, concursuri cu premii, jocuri şi expoziţii, dar şi prezentări ale activităţilor de cercetare.

„Evenimentul este şi o ocazie unică de a vedea echipamente de cercetare, sisteme electronice inteligente, aplicaţii de neuromarketing, dar şi de a înţelege cum tehnologia pătrunde în toate domeniile vieţii”, au mai transmis reprezentanţii UniTBV. Vizitatorii vor putea asista şi la experienţe practice în domeniul medical. (O.N.)