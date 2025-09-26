Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ocupaţiile viitorului în era AI

Educaţie
Data: 26 Septembrie 2025

Universitatea Transilvania din Braşov (UniTBv) îşi deschide astăzi porţile publicului larg, în cadrul unei noi ediţii a evenimentului „Noaptea Cercetătorilor” şi în care vizitatorii pot descoperi viitorul tehnologiei şi al ocupaţiilor, într-o lume în care inteligenţa artificială are un rol central, se arată într-un comunicat al instituţiei „citat de Agerpres. Vor fi organizate experimente inedite şi demonstraţii interactive, concursuri cu premii, jocuri şi expoziţii, dar şi prezentări ale activităţilor de cercetare.

„Evenimentul este şi o ocazie unică de a vedea echipamente de cercetare, sisteme electronice inteligente, aplicaţii de neuromarketing, dar şi de a înţelege cum tehnologia pătrunde în toate domeniile vieţii”, au mai transmis reprezentanţii UniTBV. Vizitatorii vor putea asista şi la experienţe practice în domeniul medical. (O.N.)

