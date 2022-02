Post nou la titularizare, educator-puericultor

Data: 24 Feb, 2022

Ministerul Educaţiei a publicat lista posturilor vacante din şcoli şi grădiniţe pentru anul şcolar 2022-2023. Pe site-ul „Titularizare 2022” pot fi consultate, pe judeţe, atât posturile titularizabile, cu viabilitate de peste 4 ani, cât şi cele incomplete. Ca o noutate, se poate opta şi pentru angajarea în cadrul creşelor, trecute de anul trecut în subordinea grădiniţelor cu program prelungit, pe funcţia de educator-puericultor.

Mobilitatea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar a debutat luni, 21 februarie, cu etapa „Completare de normă şi transfer prin restrângere de activitate”, dedicată profesorilor titulari. Aceasta va continua în martie cu alte etape: ocuparea pe viabilitatea postului (14-21 martie), pretransferul (22 martie -12 aprilie), continuitate pentru cei cu media peste 7 la examenul de titularizare de anul trecut şi cu definitivat sau înscrişi la definitivat (4 aprilie - 5 mai). Lista posturilor titularizabile, dar şi incomplete şi care fac obiectul acestor etape amintite mai sus este disponibilă pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2022/index.html. În data de 6 mai, lista va fi actualizată în vederea organizării concursului de titularizare din acest an şi care se va desfăşura în 13 iu­lie. Pe acelaşi site poate fi consultată metodologia de concurs, precum şi programele şi centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările.

În premieră în acest an, sunt scoase la concurs şi posturi de educator-puericultor, disponibile în cadrul creşelor trecute din 2021 în subordinea grădiniţelor cu program prelungit. Potrivit OUG 100/2021 care a modificat Legea educației (1/2011), pentru ocuparea funcţiei didactice de educator-puericultor se acceptă și absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatori care au urmat cursuri de educaţie timpurie, în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terți, precum și absol­venți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învăță­mân­tului preșcolar și primar sau absol­venți ai programelor de masterat didactic, specializarea educa­ție timpurie.

Pe viitor, activităţile educative în creşe vor putea fi susţinute şi de către absolvenţii colegiilor pedagogice de la specializarea educator-puericultor. De exemplu, Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna” din Sibiu a introdus, începând cu anul şcolar 2019/2020, această nouă specializare, o dată la patru ani fiind organizată admitere pentru o clasă de 28 de elevi. „Educatorii-puericultori din structura creșelor de stat, care trec în coordonarea Ministerului Edu­cației începând cu anul școlar 2021-2022, pot ocupa în următorii 4 ani funcția de educator-puericultor, cu condiția îndeplinirii ce­rințelor specifice din Metodologia de recunoaștere și atestare a competențelor profesionale pentru ocuparea funcției de educator-puericultor, elaborată de Ministerul Educației”, se arată în textul ordonanţei de guvern.

Legislaţia privind creşele a fost completată şi de senatori, în luna decembrie a anului trecut, astfel că, în cadrul creşelor, vor putea fi înscrişi copii de la 0 la 3 ani, împărţiţi pe trei grupe de vârstă: grupa mica - 7 copii, dar nu mai puţin de 5 şi nu mai mult de 9; grupa mijlocie - 12 copii, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 15; grupa mare - 12 copii, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 20. De altfel, decidenţii au subliniat că mutarea creşelor care aveau „o conotaţie de îngrijire” în subordinea Ministerului Educaţiei vor deveni unităţi de învăţământ ante-preşcolar, unde „copiii cu vârste între 0 şi 3 ani se vor putea dezvolta şi cognitiv-educa­ţional”.

Costul standard per copil, pe an, în creșă a fost stabilit la 15.010 lei plus 585 de lei cheltuieli materiale. (O. N.)