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Premieră naţională în învăţământul preuniversitar

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Data: 03 Iulie 2026

Liceul Politehnica București lansează, din anul școlar 2026-2027, un program educațional unic în țară, dezvoltat în parteneriat cu Opera Comică pentru Copii și Programul Național Cantus Mundi. Elevii vor putea alege una dintre cele două direcţii: artistică - actorie, canto, dans, dicţie şi expresivitate scenică, respectiv tehnică - sunet, lumini şi imagine pentru artele spectacolului. Cele 12 ore pe săptămână de pregătire artistică sau tehnică vor fi integrate în programul școlar.

„Orele de practică vor însemna chiar participarea în distribuțiile producțiilor de musical ale Operei Comice pentru Copii și în cadrul evenimentelor Madrigal - Cantus Mundi, iar cei de la specializarea tehnică vor lucra alături de echipele de sound și light design ale spectacolelor”, au transmis iniţiatorii programului.

Programul-pilot reprezintă rezultatul unei viziuni educaţionale construite în jurul elevului şi al modului în care învăţarea trebuie să răspundă realităţilor şi profesiilor viitorului.

„Acest parteneriat demonstrează că şcoala poate depăşi modelele clasice şi poate oferi elevilor experienţe reale de învăţare, alături de profesionişti. La Politehnica Bucureşti credem că educaţia trebuie să deschidă uşi către viitor, nu doar să transmită informaţie. (..) Prin acest parteneriat, şcoala devine un spaţiu în care elevii trăiesc experienţe reale, lucrând alături de profesionişti din lumea artistică, dar şi din lumea tehnică”, a declarat prof. univ. dr. Mihnea Costoiu, rectorul Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, într-un comunicat citat de Agerpres.

Noul program educaţional este inspirat din experienţa School of Musical, dezvoltată de Opera Comică pentru Copii şi Programul Naţional Cantus Mundi, proiect care a pregătit în ultimii ani sute de copii şi adolescenţi pentru scena profesionistă. (O.N.)

 

Citeşte mai multe despre:   Opera Comică pentru Copii  -   Universitatea Politehnica din Bucuresti
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