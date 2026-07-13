Premii pentru cei mai performanţi directori

Data: 17 Iulie 2026

Asociaţia pentru Valori în Educaţie (AVE) a declarat deschisă competiţia pentru titlul „Directorul Anului”, în cadrul ediţiei aniversare a Galei urmând să fie premiaţi directorii de şcoli care „contribuie la dezvoltarea şcolilor şi comunităţilor lor prin leadership, viziune şi capacitatea de a genera schimbări relevante pentru elevi şi profesori”. Candidaturile se bazează pe activitatea şi rezultatele obţinute în perioada 1 ianuarie 2025 - 30 mai 2026, se menţionează într-un comunicat citat de Agerpres. Înscrierile se realizează prin completarea formularului online, până la 2 august 2026, disponibil pe platforma galei. Până la aceeaşi dată va fi disponibil şi formularul de recomandare prin care profesori, elevi, părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai mediului de afaceri, ai inspectoratelor şcolare sau ai mass-media pot nominaliza directori care au contribuit semnificativ la dezvoltarea şcolii şi a comunităţii. (O.N.)