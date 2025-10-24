Data: 24 Octombrie 2025

Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii cu boli cronice, boli maligne sau alte afecţiuni care necesită spitalizare, tratament ori se află în recuperare pot beneficia de programul „Şcoala din spital”, organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) în colaborare cu Ministerul Sănă­tății, univer­sită­țile de medicină și farma­cie/inspecto­ratele șco­la­re şi diferite spitale. Procesul de învăţământ se realizează individual, în grupe sau clase, în unitatea sanitară în care elevii se află sub tratament, monitorizare medicală sau recuperare. Cadrele didactice care doresc să facă parte din program se pot înscrie la selecţia organizată de minister.

Programul „Şcoala din spital” este o formă de educaţie adaptată pentru elevii care se află temporar în imposibilitatea de a participa la activităţile didactice, desfăşurate în cadrul instituţiilor de învăţământ: preşcolari şi elevi cu boli cronice, boli maligne sau alte afecţiuni care necesită spitalizare şi/sau tratament/monitorizare ori aflaţi la recuperare pentru o perioadă mai mare de patru săptămâni. Procesul didactic se desfăşoară în spital, cu acordul medicului curant şi la solicitarea scrisă a părinţilor, fie individual, fie pe grupe sau clase, este de tip integrat și multidisciplinar, „implicând colaborarea dintre cadre didactice, medici, asistente, infirmiere, psihologi, părinți, alți te­rapeuți”, transmite MEC.

Autoritățile implicate în organizarea învățării prin „Școala din spital” sunt, pe lângă MEC, Ministerul Sănătății, universitățile de medicină și farmacie/inspectoratele școlare, respectiv spitalele în care se des­fășoară acest program. „Cadrul didactic monitor va solicita școlii de proveniență o adeverință din care să reiasă că ești elev, apoi vei primi orarul și vei avea profesori dedicați ție”, se arată în informarea MEC.

Elevii care se înscriu în program au rezervat locul în școala de acasă, beneficiază de sprijin psihologic, social şi administrativ, precum şi de acces la noile tehnologii de comunicare, în funcție de starea de sănătate. Totodată, le sunt respectate integritatea și confiden­ția­litatea informațiilor medicale.

Beneficiarii programului pot susţine chiar şi examenele naţionale în salonul de spital, „având aceleaşi subiecte ca şi colegii de generaţie”, la domiciliu (dacă elevii se află între curele de tratament, între ședințele de recuperare sau în monitorizare) sau chiar la şcoala pe care o frecventează în mod curent, „dacă starea de sănătate permite”.

După frecventarea programului, elevul poate reveni la şcoala de provenienţă, cu acordul medicului curant şi dacă starea de sănătate permite acest lucru. „Cadrul didactic monitor va trimite situația școlară, cu notele/ calificativele obținute în «Școala din spital», care se trec în catalogul clasei, pentru actualizarea datelor. Cele două școli stabilesc un program de colaborare cu o anumită frec­vență, care are rolul să susțină integrarea cât mai rapidă și un parcurs educațional armonios”, mai transmite MEC.

Ministerul de resort a anunțat lansarea apelului de selecție a cadrelor didactice pentru înscrierea în Corpul național al profesorilor pentru „Școala din spital” în anul școlar 2025-2026. În această structură se pot înscrie cadre didactice care predau sau doresc să predea în spital, îndeplinind funcții de educator/educatoare, profesor pentru educaţie timpurie; învăţă­tor/în­văţătoare, profesor pentru învăţământ primar; profesor învăţământ gimnazial; profesor şi profesor instruire practică pentru învăţământul liceal şi profesional. Depunerea candidaturilor se realizează pe tot parcursul anului calendaristic, la e-mailul școala­dinspital@edu.gov.ro. (O.N.)