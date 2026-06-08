Noutățile privind admiterea din luna iulie, transmise zilele acestea de universități din țară, pun accentul pe specializări în limbi străine sau în meserii ale viitorului. Universitatea Transilvania din
Școală nouă în Oradea
Primăria Oradea a semnat contractul de finanţare în valoare de 235 de milioane de lei, din care 65 de milioane fonduri nerambursabile, pentru construcția unei şcoli cu o capacitate de 1.200 de elevi în cartierul Nufărul. Noua unitate va avea un corp principal, cu 50 de săli de clasă şi laboratoare, sală de conferinţe şi bibliotecă, și un altul destinat activităţilor sportive şi festivităţilor, potrivit Agerpres. (C.Z.)