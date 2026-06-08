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Școală nouă în Oradea

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 12 Iunie 2026

Primăria Oradea a semnat contractul de finanţare în valoare de 235 de milioane de lei, din care 65 de milioane fonduri nerambursabile, pentru construcția unei şcoli cu o capacitate de 1.200 de elevi în cartierul Nufărul. Noua unitate va avea un corp principal, cu 50 de săli de clasă şi laboratoare, sală de conferinţe şi bibliotecă, și un altul destinat activităţilor sportive şi festivităţilor, potrivit Agerpres. (C.Z.)

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