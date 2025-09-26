Sediu universitar nou

Data: 26 Septembrie 2025

Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca a intrat în posesia noului său sediu, după patru ani cât au durat lucrările de construcţie, şi include săli de curs şi de studiu individual, studiouri acustice, sală de coregrafie, sală de regie, sală de încălzire pentru orchestră şi cor, bibliotecă și sală de lectură, amfiteatre, sală de sport, vestiare, ateliere, depozite pentru decoruri, dar şi un cămin cu 182 de locuri (55 de camere) şi zone de socializare pentru studenţi.

Rectorul Vasile Jucan a spus într-o conferinţă de presă că „inima campusului”, Sala Heritage, este „cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989, cu 1.000 de locuri, cu acustică deosebită şi cu toate funcţionalităţile necesare”, fiind şi „cea mai amplă investiţie a statului român în infrastructura culturală, 100% din fonduri guvernamentale”. (O.N.)