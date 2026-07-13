Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Standarde naţionale după care se vor nota elevii

Standarde naţionale după care se vor nota elevii

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 17 Iulie 2026

Pentru prima dată, cadrele didactice vor dispune de instrumente specifice care să justifice, „în mod obiectiv şi transparent”, evaluarea elevilor din clasele I-VIII. Standardele de evaluare propuse prin ordin ministerial nu vor înlocui şi nici nu vor schimba actualul sistem de notare în învăţământul preuniversitar, precizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).

A fost publicat spre consultare, de către MEC, proiectul de ordin prin care sunt propuse standardele naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial. „Standardele de evaluare descriu ce știe și ce poate face un elev pentru fiecare competență specifică din programa școlară, pentru trei niveluri de performanță (de bază, consolidat și avansat). Ele nu înlocuiesc competențele specifice, ci le fac evaluabile în mod clar, unitar și coerent”, a transmis, într-un comunicat, reprezentanţii MEC.

Criteriile au fost elaborate în cadrul proiectului RECRED, împreună cu documentele metodologice care fundamentează aplicarea lor, şi au fost lansate în dezbatere publică, iar opinii și propuneri argumentate pot fi transmise la adresa de e-mail consultare @ rocnee.ro până în data de 23 iulie 2026.

Standardele asigură, potrivit ministerului de resort, coerența dintre curriculum, predare și evaluare și creează premisele unei evaluări unitare, transparente și comparabile la nivel național. De altfel, aceste criterii vor sta la baza elaborării viitoarelor evaluări naţionale şi vor fi aplicabile începând cu anul şcolar 2026-2027.

„Standardele naționale de evaluare descriu rezultate ale învățării, nu impun o metodă unică de evaluare, ci oferă repere de calitate, completând programa școlară și precizând nivelurile de performanță așteptate. Acestea nu sunt liste birocratice de verificare și nici grile fixe care ar substitui raționamentul profesional al cadrului didactic. Utilizate corect, standardele nu îngustează, ci extind repertoriul profesional, oferind un limbaj comun pentru calibrare, echitate și progres”, se arată în Nota de prezentare a standardelor naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial.

Modelul propus, mai precizează MEC, promovează trecerea de la evaluarea predominant normativă la evaluarea criterială, centrată pe competențe, progres și feedback. De asemenea, standardele descriu, pentru fiecare competență specifică din programa școlară, ce știe și ce poate face un elev pentru trei niveluri de performanță: de bază, consolidate şi avansat. Aceste niveluri de performanță ar urma să ofere, deopotrivă profesorilor, elevilor și familiilor un limbaj comun pentru a discuta calitatea învățării. 

Potrivit documentului, miza finală este ca evaluarea să demon­streze nu că elevul poate reproduce mecanic un răspuns, ci că poate conduce inteligent și responsabil procesul de învățare: să întrebe bine, să verifice critic, să decidă întemeiat, să învețe din feedback și să transforme cunoașterea în acțiune cu sens. „Ele permit descrierea «următorului pas» de învățare pentru fiecare elev și susțin trecerea de la nota fără explicație la feedback-ul care orientează progresul”, se precizează în Nota de prezentare. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Educaţiei şi Cercetării
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Burse speciale  de studiu Educaţie
    Burse speciale  de studiu

    Universitatea Valahia din Târgovişte (UVT) introduce, începând cu noul an universitar, bursa de studiu denumită „Primul Pas Academic”, destinată candidaţilor admişi în primul an de licenţă şi masterat pe

    17 Iul, 2026
  • Olimpiadă de AI la UBB Cluj-Napoca Educaţie
    Olimpiadă de AI la UBB Cluj-Napoca

    Peste 200 de elevi din 32 de țări participă, în aceste zile, la prima ediție a Olimpiadei Central-Europene de Inteligență Artificială, competiţie găzduită de Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) din

    17 Iul, 2026
  • Premii pentru cei mai performanţi directori Educaţie
    Premii pentru cei mai performanţi directori

    Asociaţia pentru Valori în Educaţie (AVE) a declarat deschisă competiţia pentru titlul „Directorul Anului”, în cadrul ediţiei aniversare a Galei urmând să fie premiaţi directorii de şcoli care

    17 Iul, 2026
  • Muzica, iubirea sonoră a lui Dumnezeu Educaţie
    Muzica, iubirea sonoră a lui Dumnezeu

    Secolul IV, cetatea Emesa, Siria. Sub condeiul smeritului diacon, rugăciunea se zidea în trepte pline de grație, ca un mozaic din lumini tăcute, atrase tainic de Lumina cea neapusă de dincolo de zările lumii.

    13 Iul, 2026
TOP 6 Educaţie