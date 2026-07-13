Standarde naţionale după care se vor nota elevii

Data: 17 Iulie 2026

Pentru prima dată, cadrele didactice vor dispune de instrumente specifice care să justifice, „în mod obiectiv şi transparent”, evaluarea elevilor din clasele I-VIII. Standardele de evaluare propuse prin ordin ministerial nu vor înlocui şi nici nu vor schimba actualul sistem de notare în învăţământul preuniversitar, precizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).

A fost publicat spre consultare, de către MEC, proiectul de ordin prin care sunt propuse standardele naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial. „Standardele de evaluare descriu ce știe și ce poate face un elev pentru fiecare competență specifică din programa școlară, pentru trei niveluri de performanță (de bază, consolidat și avansat). Ele nu înlocuiesc competențele specifice, ci le fac evaluabile în mod clar, unitar și coerent”, a transmis, într-un comunicat, reprezentanţii MEC.

Criteriile au fost elaborate în cadrul proiectului RECRED, împreună cu documentele metodologice care fundamentează aplicarea lor, şi au fost lansate în dezbatere publică, iar opinii și propuneri argumentate pot fi transmise la adresa de e-mail consultare @ rocnee.ro până în data de 23 iulie 2026.

Standardele asigură, potrivit ministerului de resort, coerența dintre curriculum, predare și evaluare și creează premisele unei evaluări unitare, transparente și comparabile la nivel național. De altfel, aceste criterii vor sta la baza elaborării viitoarelor evaluări naţionale şi vor fi aplicabile începând cu anul şcolar 2026-2027.

„Standardele naționale de evaluare descriu rezultate ale învățării, nu impun o metodă unică de evaluare, ci oferă repere de calitate, completând programa școlară și precizând nivelurile de performanță așteptate. Acestea nu sunt liste birocratice de verificare și nici grile fixe care ar substitui raționamentul profesional al cadrului didactic. Utilizate corect, standardele nu îngustează, ci extind repertoriul profesional, oferind un limbaj comun pentru calibrare, echitate și progres”, se arată în Nota de prezentare a standardelor naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial.

Modelul propus, mai precizează MEC, promovează trecerea de la evaluarea predominant normativă la evaluarea criterială, centrată pe competențe, progres și feedback. De asemenea, standardele descriu, pentru fiecare competență specifică din programa școlară, ce știe și ce poate face un elev pentru trei niveluri de performanță: de bază, consolidate şi avansat. Aceste niveluri de performanță ar urma să ofere, deopotrivă profesorilor, elevilor și familiilor un limbaj comun pentru a discuta calitatea învățării.

Potrivit documentului, miza finală este ca evaluarea să demon­streze nu că elevul poate reproduce mecanic un răspuns, ci că poate conduce inteligent și responsabil procesul de învățare: să întrebe bine, să verifice critic, să decidă întemeiat, să învețe din feedback și să transforme cunoașterea în acțiune cu sens. „Ele permit descrierea «următorului pas» de învățare pentru fiecare elev și susțin trecerea de la nota fără explicație la feedback-ul care orientează progresul”, se precizează în Nota de prezentare. (O.N.)