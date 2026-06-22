După ce au susținut luni proba la Limba şi literatura română și miercuri cea la Matematică, iar azi - cei din partea minorităților naționale - proba la Limba şi literatura maternă, cei circa 148.000 de
Un nou opțional la liceu
Programa pentru opţionalul „Ora de GIS”, care se adresează elevilor de liceu, filiera teoretică, profilurile real şi umanist, a fost aprobată şi publicată în Monitorul Oficial, a anunţat Ministerul Educaţiei, potrivit Agerpres. Disciplina se află la intersecţia dintre Geografie şi Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, însă deschide învăţarea şi către mediu, urbanism, transport, turism, protecţia patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală şi cetăţenie digitală. Durata opţionalului este de o oră pe săptămână, în timpul unui an şcolar. (C.Z.)