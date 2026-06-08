Universitățile își anunță ofertele pentru admitere

Data: 12 Iunie 2026

Noutățile privind admiterea din luna iulie, transmise zilele acestea de universități din țară, pun accentul pe specializări în limbi străine sau în meserii ale viitorului. Universitatea Transilvania din Braşov și Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova au rezervat locuri şi pentru tinerii proveniţi din medii dezavantajate.

Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca a introdus în oferta de admitere din luna iulie, în anul universitar 2026-2027, şapte noi specializări la licenţă: două sunt la Facultatea de Matematică şi Informatică, câte una la Facultatea de Litere, la Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, la Fizică, Istorie şi Filosofie, iar la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei va fi introdusă pedagogia învăţământului primar. De asemenea, sunt zece programe noi la master. Perioada de admitere la UBB este 13-30 iulie, iar candidații au la dispoziție 5.448 de locuri bugetate la licenţă, 10.922 cu taxă şi 3.135 la învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă, iar la nivel de master, 3.560 de locuri la buget şi 8.142 la taxă.

Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Craiova va scoate la concurs 875 de locuri (buget şi taxă), din care 360 la Medicină Generală, 140 la Stomatologie, 130 la Farmacie și 245 la Asistenţă Medicală. Din totalul locurilor, universitatea a rezervat 23 pentru absolvenţi din mediul rural, 21 pentru tineri din sistemul de protecţie socială, 5 pentru candidaţi de etnie romă şi 4 pentru persoane cu dizabilităţi. „Diversitatea programelor noastre, inclusiv cele în limba engleză, şi locurile dedicate incluziunii sociale arată că ne dorim ca şansa la o carieră în sănătate să fie deschisă cât mai multor tineri talentaţi şi motivaţi”, a declarat rectorul UMF, Dan Gheonea, potrivit Agerpres. Înscrierea se face exclusiv online, în perioada 6-19 iulie, iar concursul se desfăşoară în 26 și 28 iulie.

Universitatea Transilvania din Braşov (UniTBV) oferă 10.000 de locuri la programele de studii de licenţă şi de masterat, cu peste 100 mai multe faţă de anul trecut. Aproape 7.500 de locuri sunt la licenţă, dintre care peste 3.000 bugetate, și peste 3.400 la masterat, dintre care 1.365 la buget. Universitatea alocă aproape 100 de locuri românilor de pretutindeni şi peste 130 unor candidaţi cu dizabilităţi, din mediul rural sau de etnie romă. Candidaţii defavorizați vor avea cazare, masă şi rechizite gratuite, a transmis UniTBV.

Universitatea Politehnica Timişoara anunță 63 de programe la licenţă şi 62 la masterat, adaptate cerinţelor pieţei muncii, și un total de 2.356 de locuri bugetate la licenţă, în creştere faţă de 2025. Candidaţii îşi pot crea deja cont pe platforma enroll.upt.ro, iar cei care finalizează preînscrierea până la 9 iulie beneficiază de reducerea taxei de înscriere. (C.Z.)