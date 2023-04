Asistența socială, o formă de slujire a aproapelui

Monahia Polixenia Nistor Copil crescut la ţară, în comuna Hangu, judeţul Neamţ, maica Polixenia a bătut la pas, cu bunicile, munţii împăduriți din preajma locurilor natale pentru a se ruga, cu râvnă, la mănăstire. La 13 ani s-a şi oprit la una dintre ele, convinsă fiind că trebuie să-I urmeze lui Hristos. Timp de şapte ani a trecut prin toate ascultările la Mănăstirea Văratec, ulterior a reluat studiile, fiind admisă la seminarul de la Mănăstirea Agapia, iar în prezent aparţine de obștea Mănăstirii Durău. În plan academic, ocupă postul de lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, specializarea Asistenţă socială, este doctor în teologie şi sociologie, a urmat cursuri postuniversitare, este formator şi membru în diferite proiecte din domeniul asistenței sociale. Autoare de cărţi, studii şi articole, crede că toate realizările pe care le enumeră acum cu modestie se datorează jertfei din copilărie. „Îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu şi părinţilor mei care m-au învăţat acasă să fac de toate, şi astfel nu m-am ferit niciodată de muncă, indiferent că a fost la vaci, la câmp, la menaj, la servit masa etc. Am fost formată şi educată destul de robust încă din copilărie ca să fac faţă oricărei provocări şi cred că toate darurile cu care m-a binecuvântat Dumnezeu acum se datorează jertfei pe care am depus-o în copilărie. La diferitele ascultări din mănăstire îmi antrenam şi mintea, ajungând la un moment dat să învăț pe de rost peste 50 de psalmi, în timp ce mâinile îmi lucrau fără încetare. Iar acest antrenament se pare că mi-a prins tare bine”, conchide maica Polixenia.