POEZIE: Nicolae Stoia

CARETA CU ROŢI DE ROUĂ

Sângele meu s-a trezit din somn

atât de liber încât i s-a făcut frig.

Şi-a încălţat botinele a dat ocol odăii

apoi s-a năpustit la geam. S-a oprit

fulgerat de ceea ce vedea prin geam.

Ia-mă cu tine la geam! susura inima

sprijinindu-se în năruirea sa.

Nimeni nu ţi-a fost apropiată ca mine.

Ecoul paşilor mei se caută în visele tale.

Ia-ne cu tine! îndrugau picioarele

fluturându-şi prapurii oaselor.

Ia-ne cu tine! murmurau, frate cu frate,

mădularele celelalte, ia-ne cu tine

să privim şi noi prin geam cum se duce

sufletul în careta cu roţi de rouă!

Scara de argint

Caii noştri s-au dezvăţat să zboare

şi o bucată de vreme vom poposi

în aceste ţinuturi sterpe unde

odinioară au tălăzuit ape lărmuitoare.

Acum se mai aud în jur doar

oasele noastre dându-şi bineţe.

Ca să nu degerăm de singurătate

mângâiem cu genele umbrele

vietăţilor care au mişunat aici şi

ne facem semne cu mâinile mute

ca nu cumva timpul să audă

că ne îndemnăm să plecăm

în căutarea scării de argint.

Pe ea ne vom căţăra

în somnul stelelor şi vom prânzi

măduva focului alb din visele lor.



DOAR ATÂT

Doar atât cât m-am repezit pân-afară

am trebăluit ce am trebăluit şi m-am rătăcit

sau cine ştie pe unde m-am pierdut.

Ar fi trebuit să mai zăbovesc acolo

să mă strig să mă caut căci atunci

când m-am întors acasă chipul meu

mă privea din prăpastia oglinzii

ca pe o amintire dintr-un vis

în care nu mai ştiam dacă am fost.

Şi prin iarba care îşi urzea

deasupra mea uneltirile numele meu

pribegind desculţ întreba de mine.

DAR EA NU CONTENEA

S-a înfiripat la capătul patului meu

şi de-acolo m-a privit cu vrăjmăşie.

M-a privit aşa câtăva vreme apoi

a început să-mi hăpăiască masa,

dulapurile, veşmintele, scaunele.

Vai cum scrâşneau şi gemeau,

vai cum trosneau şi se sfărâmau

toate între măselele ei; ca apa

îi alunecau pe gâtlej devale.

Opreşte-te, blestemato!

Dar ea nu contenea

ci îmi înfuleca de-a valma blidele,

covoarele, suvenirurile, cărţile.

Opreşte-te, hămesito!

Dar ea nu contenea

ci mai abitir îmi clefăia uşile,

ferestrele, pereţii, acoperişul.

Opreşte-te, nemaisătulo,

opreşte-te odată!

Dar ea nu contenea

ci venea să-şi caute clonţul

pe care l-a uitat în respiraţia mea

cândva mai înainte de a mă naşte.