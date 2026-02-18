POEZIE: Nicoleta Enculescu

Data: 18 Feb 2026

Brâncușiană

La MASA TĂCERII

A sufletului meu

m-am așezat

și ți-am scris,

sărutând,

în gând,

o floare...

COLOANA INFINITULUI

Se înălța spre tine,

Spre sufletul tău

Și te-ndemna

Să privești

Către mine.

POARTA SĂRUTULUI

m-a învățat,

apoi,

să te aștept -

Și te-am așteptat;

Să te gândesc,

Ca pe o floare,

Ca pe un crin -

Și te-am gândit:

Zbor alb pe-al Cerului senin.

Euharistie

Euharistie?

Cerul sângeriu,

Nor de alb și argintiu,

Steaua de la Răsărit,

Soarele cel mult iubit.

Sărutarea cea de Sus,

Mângâierea la apus:

Euharistie...

Lacrimă, Maică, Stăpână

Lacrimă, Maică, Stăpână,

Uitarea-mi este țărână...

Te privesc, te ador și te tor:

Ochiu-ți-Lumină, ochiul de foc

Asupră-mi, dulce, coboară,

Sufletu-mi, cu crini, înconjoară...

Lacrimă, Maică, Stăpână,

Uitarea-mi este pământ, este țărână...

Te privesc, te ador și îți zic:

Am greșit, am păcătuit, am greșit,

În mine e un gol, e... nimic...

Lacrimă, Maică, Stăpână,

Nimicul din mine-l fărâmă,

Și la oră din zi sau din noapte

S-aud rostind dulci șoapte

De dor, de iubire senină,

De mângâiere, de pace deplină...

„Pace ție, celui ce binevestești”

și crezi în cuvintele Maicii tale:

„Eu sunt cu voi

și nimeni împotriva voastră!”

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne,

Și tot văzduhul tresaltă-n bucurie,

Căci ea revarsă-n noi putere și tărie.

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne,

Și tot omul vesel azi trăiește,

Căci ea Lumina Biruinței izvorăște.

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne,

Sub umbra ei, adăpostindu-ne, Te regăsim,

La jumătatea Postului cel Mare, mai sublim!

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne,

Și-n fața ei genunchi smerit plecăm,

Cu suflet tremurând o sărutăm...

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne,

Și-ndemn cu bunătate ai rostit:

„Ia-ți Crucea, fiule, urmează-Mi Mie!” -

La Viața cea de-a pururi Vie

Ne-ai răsădit, ne-ai înnoit!

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne,

Și pe ea, în chip dumnezeiesc,

Lumii-o arăți ca Semn Ceresc,

Semn de bucurie sfântă, dor și mântuire,

Ne-nvrednicește, Doamne, cu bună glăsuire,

Să ne-nchinăm, să o cinstim

Și-n veci de veci să o mărim!