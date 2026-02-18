Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
POEZIE: Nicoleta Enculescu

Data: 18 Feb 2026

Brâncușiană

La MASA TĂCERII
A sufletului meu
m-am așezat
și ți-am scris,
sărutând,
în gând,
o floare...

COLOANA INFINITULUI
Se înălța spre tine,
Spre sufletul tău
Și te-ndemna
Să privești
Către mine.

POARTA SĂRUTULUI
m-a învățat,
apoi,
să te aștept -
Și te-am așteptat;
Să te gândesc,
Ca pe o floare,
Ca pe un crin -
Și te-am gândit:
Zbor alb pe-al Cerului senin.

Euharistie

Euharistie?
Cerul sângeriu,
Nor de alb și argintiu,
Steaua de la Răsărit,
Soarele cel mult iubit.
Sărutarea cea de Sus,
Mângâierea la apus:
Euharistie...

Lacrimă, Maică, Stăpână

Lacrimă, Maică, Stăpână,
Uitarea-mi este țărână...

Te privesc, te ador și te tor:
Ochiu-ți-Lumină, ochiul de foc
Asupră-mi, dulce, coboară,
Sufletu-mi, cu crini, înconjoară...
Lacrimă, Maică, Stăpână,
Uitarea-mi este pământ, este țărână...

Te privesc, te ador și îți zic:
Am greșit, am păcătuit, am greșit,
În mine e un gol, e... nimic...

Lacrimă, Maică, Stăpână,
Nimicul din mine-l fărâmă,
Și la oră din zi sau din noapte
S-aud rostind dulci șoapte

De dor, de iubire senină,
De mângâiere, de pace deplină...

„Pace ție, celui ce binevestești”
și crezi în cuvintele Maicii tale:
„Eu sunt cu voi
și nimeni împotriva voastră!”

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne,
Și tot văzduhul tresaltă-n bucurie,
Căci ea revarsă-n noi putere și tărie.

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne,
Și tot omul vesel azi trăiește,
Căci ea Lumina Biruinței izvorăște.

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne,
Sub umbra ei, adăpostindu-ne, Te regăsim,
La jumătatea Postului cel Mare, mai sublim!

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne,
Și-n fața ei genunchi smerit plecăm,
Cu suflet tremurând o sărutăm...

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne,
Și-ndemn cu bunătate ai rostit:
„Ia-ți Crucea, fiule, urmează-Mi Mie!” -
La Viața cea de-a pururi Vie
Ne-ai răsădit, ne-ai înnoit!

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne,
Și pe ea, în chip dumnezeiesc,
Lumii-o arăți ca Semn Ceresc,
Semn de bucurie sfântă, dor și mântuire,
Ne-nvrednicește, Doamne, cu bună glăsuire,
Să ne-nchinăm, să o cinstim
Și-n veci de veci să o mărim!

