POEZIE: Mihaela Filip

Dă-mi, Doamne!

Dă-mi, Doamne, inimă precum a Ta

Să am doar dragoste în ea,

Ca să nu fiu aramă sunătoare,

Cât voi trăi în lumea asta mare.

Dă-mi hărnicia ce-o are o albină

Ce zboară ziua-ntreagă la stupină

Strângând polen din flori mereu...

Virtuți, la fel s-adun și eu.

Răbdarea unei stânci, dă-mi, Doamne,

Care, prin ierni și veri și toamne

Stă neclintită. Ploi și vânt

N-au doborât-o la pământ.

Mai dă-mi ceea ce un păianjen are:

Îndemânarea unei țesătoare.

Să pot să prind în pânza mea

Blândețea, rugăciunea și smerenia.

Dă-mi, Doamne, aripi, ca să pot zbura,

Să mă înalț în zbor precum o rândunea,

Să-Ți aduc ruga mea și-a celor ce se roagă

Întreaga zi și noaptea-ntreagă.

Iar când voi părăsi acest pământ

S-ajung în Raiul Tău Preasfânt.