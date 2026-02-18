Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lumina literară şi artistică POEZIE: Mihaela Filip

POEZIE: Mihaela Filip

Lumina literară şi artistică
Data: 18 Feb 2026

Dă-mi, Doamne!

Dă-mi, Doamne, inimă precum a Ta
Să am doar dragoste în ea,
Ca să nu fiu aramă sunătoare,
Cât voi trăi în lumea asta mare.

Dă-mi hărnicia ce-o are o albină
Ce zboară ziua-ntreagă la stupină
Strângând polen din flori mereu...
Virtuți, la fel s-adun și eu.

Răbdarea unei stânci, dă-mi, Doamne,
Care, prin ierni și veri și toamne
Stă neclintită. Ploi și vânt
N-au doborât-o la pământ.

Mai dă-mi ceea ce un păianjen are:
Îndemânarea unei țesătoare.
Să pot să prind în pânza mea
Blândețea, rugăciunea și smerenia.

Dă-mi, Doamne, aripi, ca să pot zbura,
Să mă înalț în zbor precum o rândunea,
Să-Ți aduc ruga mea și-a celor ce se roagă
Întreaga zi și noaptea-ntreagă.

Iar când voi părăsi acest pământ
S-ajung în Raiul Tău Preasfânt.

